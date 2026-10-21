박찬대 인천시장, '머무는 도시로' 혁신…"G20 유치 통해 세계에 알릴 것"

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장은 21일 도시공간 리메이킹 비전을 발표했다
- 문화·관광과 주거·교통 혁신으로 세계인이 머무는 도시를 조성한다
- 2028년 G20 정상회의 유치 기반으로 인천의 미래를 알리겠다고 했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =박찬대 인천시장은 21일 인천의 문화와 도시 분야 혁신을 통해 새로운 미래를 열고 G20 정상회의 개최를 통해 이를 전 세계에 알리도록 하겠다고 했다.
박 시장은 이날 시청 브리핑룸에서 인천의 문화·관광과 주거, 교통 분야를 혁신하는 '인천 도시공간 리메이킹' 비전을 발표했다.
박 시장은 "인천을 '즐거움이 머무는 도시(Life)'와 '삶을 짓는 도시(Live)', '1시간 생활권 도시(Link)'로 만들어 세계인이 머물며 즐기는 도시로 만들겠다"고 말했다.
시는 문화·관광 자원을 연결해 방문객이 오래 머무는 도시를 만든다는 계획이다. 지난 주 개발 계획 변경안이 확정된 청라 영상문화복합단지를 제물포 개항장, 문학 K-컬처파크와 연계해 문화 관광 벨트를 구축하고 옛 캠프마켓(부평 미군기지) 일대 공원, 부평지하상가 등을 연계해 관광 거점화 한다는 방안이다.
시는 규제혁신과 주택 공급을 통한 주거환경 개선으로 새로운 도시를 조성할 예정이다. 준주거지역 용도용적제 개편과 고도지구 관리체계 개선, 생활권별 밀도계획 차등 적용, 군부대 이전 관련 법령 개정을 추진해 개발 여건을 개선할 계획이다.
또 노후계획도시 정비사업(6개 구역)의 행정절차를 단축하는 '인천형 행정고속도로(Fast-Track)' 체계를 도입, 사업 추진 속도를 높인다는 방침이다. 시는 교통 분야에서 철도와 도로, 대중교통을 연결해 인천 전역을 1시간 생활권으로 만드는 것도 목표로 한다.
GTX-B 노선의 정상 추진과 GTX-D·E 노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영, 영동고속도로 확장과 소래IC 신설, 계양~강화고속도로, 경인고속도로 지하화 등 광역도로망 확충을 추진한다. 박 시장은 인천 리메이킹을 2028 G20 정상회의 유치의 기반이 되도록 한다는 구상이다.
앞서 인천시는 2028년 우리나라에서 개최될 G20 정상회의 유치를 공식화하고 부산, 제주 등과 경쟁을 하고 있다.
박 시장은 "G20 정상회의는 인천의 매력을 한데 모아 '머무는 도시'로서의 가치를 세계에 증명할 결정적인 기회"라며 "시민 여러분과 함께 새로운 인천의 미래를 열어가겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com