김정태 충북신보 이사장 후보 '적합'…도의회 인사청문특위, 경과보고서 채택

AI 핵심 요약beta
- 충북도의회 인사청문특위가 21일 김정태 후보자에 적합 의견을 냈다
- 특위는 금융 경력과 조직관리 경험을 긍정적으로 평가했다
- 직무 전문성과 정치적 중립성 확보를 당부했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도의회 인사청문특별위원회가 김정태 충북신용보증재단 이사장 임용후보자에 대해 '적합' 의견을 냈다. 다만 직무 전문성에 대한 우려와 정치적 중립성 확보 필요성을 함께 제기했다.
21일 도의회에 따르면 인사청문특위는 이날 제2차 회의를 열고 김 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했다.
특위는 지난 19일 인사청문회에서 김 후보자의 금융 분야 전문성과 직무수행 능력, 조직 운영 역량을 비롯해 보증지원 확대 방안과 금융취약계층 지원, 재단 경영혁신 방향 등을 집중적으로 검증했다.
경과보고서에는 김 후보자가 30년 이상 금융기관에서 다양한 직책을 맡으며 쌓은 조직관리 경험과 경력을 긍정적으로 평가하는 내용이 담겼다. 지역 소상공인 지원과 재단 발전에 기여하겠다는 의지도 평가 대상에 포함됐다.
반면 이사장 직무 수행에 필요한 전문성에 대한 우려와 정치적 중립성 문제도 지적됐다. 특위는 재단의 공적 역할과 책임을 고려해 정치적 중립성을 유지하고 기관 운영의 독립성과 자율성을 바탕으로 공정하고 투명한 경영을 해야 한다고 당부했다.
아울러 지역 소상공인과 중소기업의 금융안전망 역할을 충실히 수행할 수 있도록 책임 있는 기관 운영과 실효성 있는 지원 정책을 주문했다. 채택된 경과보고서는 이날 제438회 임시회 제2차 본회의에 보고된 뒤 충북도지사에게 송부될 예정이다.
baek3413@newspim.com