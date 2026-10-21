민경선 고양특례시장, 화정2·성사2동 주민 건의 청취

AI 핵심 요약beta
- 고양시는 20일 화정2동·성사2동서 주민 소통토크를 열었다
- 주민들은 보행환경·공원·공공시설 개선 등을 건의했다
- 시는 44개 동을 순회하며 생활 불편을 개선할 계획이다
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 지난 20일 화정2동과 성사2동에서 '2026 열린 주민 소통 공감토크'를 열고 주민들이 제안한 생활 밀착형 건의 사항을 청취했다고 21일 밝혔다.
화정2동에서는 보행자 도로 펜스 설치, 화정 중앙공원 야외 무대 안전 환경 개선 등을 건의했다. 지역 내 유휴 부지를 활용해 주민들이 이용할 수 있는 복합 공공시설을 조성해 달라는 의견도 나왔다.
성사2동에서는 별모래 어린이공원 화장실 전면 개선과 신원당마을 입구 버스 정류장 스마트쉘터 설치, 신원당마을 입구 사거리 쉼터 조성, 성라공원 공동묘지 화단 조성·정비 등이 건의됐다.
민경선 시장은 "시장실을 1층으로 옮긴 것은 고양시의 주인인 시민들에게 더욱 가까이 다가가기 위한 것"이라며 "인구 규모에 비해 넉넉하지 않은 재정 여건이지만 고양시가 가진 강점과 자산을 적극 활용해 주민들이 변화를 체감할 수 있는 행정을 펼치겠다"고 말했다.
시는 앞으로도 관내 44개 동을 순회하며 주민 의견을 시정에 반영해 지역별 생활 불편을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.
skyimhan@newspim.com