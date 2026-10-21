[NBA] 필라델피아 '킹' 르브론, 자신의 24번째 개막전 승리

AI 핵심 요약beta
- 필라델피아가 21일 NBA 개막전에서 뉴욕을 106-100으로 꺾었다
- 르브론은 14점 9리바운드 7어시스트로 팀 승리를 이끌었다
- 맥시와 브라운이 맹활약하며 필라델피아의 역전승을 완성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '킹' 르브론 제임스가 새롭게 합류한 필라델피아 세븐티식서스가 정규리그 개막전에서 '디펜딩 챔피언' 뉴욕 닉스를 제압했다.
필라델피아는 21일(한국시간) 미국 뉴욕주 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 2026-2027시즌 미국프로농구(NBA) 동부 콘퍼런스 원정 경기에서 뉴욕을 106-100으로 꺾었다. 필라델피아는 지난 시즌 플레이오프 2라운드에서 뉴욕에 당했던 패배를 완벽히 설욕하며 기분 좋은 첫 승을 올렸다.
오프시즌 르브론 제임스와 제일런 브라운을 전격 영입한 필라델피아는 타이리스 맥시, 조엘 엠비드와 함께 강력한 우승 후보다운 면모를 과시했다.
자신의 24번째 시즌을 시작한 제임스는 선발 출전해 14점 9리바운드 7어시스트를 기록하며 팀 승리를 이끌었다. 주인공 자리를 고집하기보다 원활한 경기 조율에 집중했다.
맥시는 팀 내 최다인 28점을 몰아치며 공격을 주도했다. 트레이드로 이적한 브라운도 19점 8리바운드 6어시스트로 힘을 보탰다. 엠비드는 13점 11리바운드 6어시스트 3블록슛으로 골밑을 든든히 지켰다.
뉴욕은 지난 시즌 파이널 MVP 제일런 브런슨이 21점을 올렸으나 야투 성공률이 31.6%에 그치며 개막전 패배를 막지 못했다.
전반을 54-58로 뒤진 필라델피아는 3쿼터 들어 공수 집중력을 끌어올렸다. 맥시와 브라운의 연속 득점에 제임스의 연속 6득점이 더해지며 역전에 성공했고 83-76으로 앞선 채 4쿼터에 들어섰다.
4쿼터 막판 뉴욕이 칼 앤서니 타운스의 3점포로 95-96까지 바짝 추격하자 필라델피아의 해결사들이 나섰다. 엠비드가 곧바로 3점슛으로 응수했고 VJ 엣지컴과 맥시가 연속 덩크슛을 꽂아 넣으며 승기를 잡았다.
psoq1337@newspim.com