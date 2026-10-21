익산 신동 대학로, 청년 창업·문화 어우러진 '대학타운' 조성 추진

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 21일 신동 대학로 도시재생 공모를 추진했다
- 최대 200억원을 투입해 청년 창업·문화·주거를 조성한다
- 창업 생태계와 상권·주거 개선, 지역공동체 회복을 추진한다
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창업·상권·주거·공동체 4대 전략 마련…청년 정착 기반 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 원광대학교 인근 신동 대학로를 청년 창업과 문화, 주거가 어우러지는 특화 대학타운으로 조성하기 위한 도시재생 사업에 나선다.
시는 국토교통부 주관 '대학타운형 지역특화 도시재생사업' 공모를 추진한다고 21일 밝혔다.
신동은 원광대학교와 원광대병원 남측에 위치해 유동인구가 많고 대학생과 청년 종사자들이 밀집한 지역이다. 그러나 좁은 골목길과 보도 부족, 주차난에 따른 불법 주정차 등으로 보행 안전 문제가 제기돼 왔다. 노후 원룸 주거 환경과 침체된 대학로 상권 개선도 과제로 꼽힌다.
시는 2027년 하반기 공모 선정을 목표로 '청년과 지역이 함께 성장하는 대학 연계 청년문화 신동 만들기' 전략을 수립하고 있다.
공모에 선정되면 최대 약 200억 원을 투입해 청년 정착 기반과 지역 상권 활성화를 위한 사업을 추진할 계획이다.
사업은 창업·문화 생태계 조성, 대학상권 복원, 주거환경 개선, 지역공동체 회복 등 4대 분야로 진행된다.
우선 대학의 청년 인재와 아이디어를 활용해 창업 기반을 마련하고 청년 문화예술 활동을 지원한다. 노후한 대학로 골목은 청년 감성을 반영한 테마거리로 정비하고 거리 축제를 연계해 상권에 활력을 불어넣을 방침이다.
주거환경 개선을 위해 노후 주택을 정비하고 안심 통학로를 확보하는 한편 주차장과 방범 인프라를 확충해 보행 안전을 강화한다. 원광대학교와 주민, 청년이 지역 현안을 함께 해결하는 공동체도 구축해 지속 가능한 발전 기반을 마련할 계획이다.
lbs0964@newspim.com