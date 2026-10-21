익산 중앙동, 청년·문화·창업 품은 원도심 거점 '재도약' 추진

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 21일 중앙동 공실 상가를 청년·문화·창업 거점으로 바꾸겠다고 밝혔다.
- 시는 정부 원도심 리코어 프로젝트 공모에 도전해 종합 재생사업을 추진한다.
- 상가 임대·매입과 콘텐츠 육성으로 침체한 골목상권 회복을 꾀한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
빈 상가 매입·장기 임대해 작업실·팝업스토어 조성…청년 임대료·창작 활동 지원
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 공실률 38%에 달하는 중앙동 원도심의 상권 침체를 극복하기 위해 빈 상가를 청년 창업과 문화예술 활동의 거점으로 바꾸는 도시재생 사업에 나선다고 21일 밝혔다.
민경수 익산시 건설국장은 이날 중앙동의 공실 문제를 해결하기 위한 종합 마스터플랜을 발표했다. 시는 국토교통부·문화체육관광부·중소벤처기업부가 공동 추진하는 '원도심 리코어(RE) 프로젝트' 시범사업 공모에 도전할 계획이다.
리코어 프로젝트는 건물 외관을 정비하는 데 그치지 않고 공간과 콘텐츠를 함께 투입해 원도심의 핵심 기능을 되살리는 정부 부처 협업형 도시재생 모델이다.
중앙동의 공실률은 38%로, 전국 소규모 상가 공실률이 2022년 상반기 6.7%에서 올해 상반기 8.5%로 상승한 것과 비교해 높은 수준이다.
시는 내년 1월 예정된 정부 공모에 대비해 중앙동을 청년과 예술인, 창업가가 모이는 복합 거점으로 조성한다는 방침이다.
우선 국토교통부 사업과 연계해 방치된 상가를 매입하거나 장기 임대해 '원도심 활성화 상가'로 활용한다. 청년 창업가와 예술인에게 작업실과 공유오피스, 팝업스토어 등을 제공하고 사업 기간 임대료를 지원해 안정적인 정착을 돕는다.
장기간 방치된 숙소나 공실이 집중된 대형 상가는 로컬 브랜드 전시관과 창업 보육시설을 갖춘 특화거점으로 조성한다. 주변 주차장 등 기반시설을 확충하고 간판 정비와 야간 테마거리 조성도 추진해 보행환경을 개선할 계획이다.
문체부의 원도심 문화콘텐츠 활성화사업도 연계한다. 익산시가 쌓아온 법정문화도시 기획 역량을 활용해 원도심 대표 콘텐츠를 발굴하고 제작부터 유통까지 단계별로 육성한다.
청년 창작자에게 활동비를 지원하고 인기 상품을 활용한 팝업스토어와 야외 마켓을 열어 방문객 유입을 유도한다.
중소벤처기업부의 전통시장·골목상권 지원사업도 결합해 개별 점포의 성장이 중앙동 골목 전체의 상권 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축할 방침이다.
민경수 건설국장은 "원도심 회복의 핵심은 빈 건물을 허무는 것이 아니라 그 공간을 채울 사람과 창의적인 콘텐츠를 채워 넣는 데 있다"며 "공실 상가를 청년 창업과 문화의 산실로 전환하고 상권을 유기적으로 연결해 시민과 관광객이 다시 찾아와 머무는 활력 넘치는 중앙동을 만들겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com