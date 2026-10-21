전주시, 도시재생 현장 사진 30점 '우수작' 선정

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 21일 시민 사진으로 도시재생 변화를 기록했다
- 전주시와 도시재생지원센터가 출품작 88점 중 30점을 선정했다
- 선정작은 도시재생 홍보와 전시, 아카이브 자료로 활용한다
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선정작 홍보·전시·아카이브 자료 활용, 지역 변화와 일상 풍경 기록·공유
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 시민들의 사진을 통해 도시재생사업으로 달라진 지역의 모습과 일상의 가치를 기록하고 공유하는 데 나섰다고 21일 밝혔다.
전주시와 전주시도시재생지원센터는 '제1회 전주시 도시재생 경관사진전-전주의 변화, 한 장의 기록'에 출품된 88개 작품을 심사해 우수작 30점을 선정했다.
이번 사진전은 도시재생사업 대상지의 공간 변화와 그 안에서 펼쳐지는 일상의 모습을 시민의 시선으로 기록하고 지역의 변화와 가치를 함께 나누기 위해 마련됐다. 공모는 '공간의 변화'와 '도시의 순간' 등 두 가지 주제로 진행됐다.
시는 접수 작품 가운데 도시재생사업 대상지 범위에 해당하는 작품을 대상으로 우수작을 선정했다. 특히 시민 온라인 투표를 도입해 시민들이 직접 작품을 감상하고 평가에 참여할 수 있도록 했다.
선정작에는 도시재생사업으로 변화한 공간뿐 아니라 사람과 공간이 어우러지는 일상의 풍경도 담겼다. 시는 이를 통해 도시재생의 성과와 지역의 기억을 기록하는 자료로서 사진전의 의미를 더했다.
전주시는 선정 작품을 향후 도시재생사업 홍보와 전시, 아카이브 자료 등으로 활용해 시민들과 공유할 계획이다.
전주시 관계자는 "이번 사진전이 시민들이 도시재생을 어렵고 낯선 정책이 아닌 주변 공간과 일상에서 자연스럽게 이해하고 공감하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 시민들이 도시재생을 보다 친근하게 경험할 수 있도록 다양한 기회를 마련하겠다"고 말했다.
한편 이번 사진전에는 도시재생에 대한 관심과 지역상권 협력 기반을 넓히기 위해 전주 지역 카페 '디드(DID)'와 '평화와평화'가 참여해 참가자들에게 혜택을 제공했다.
lbs0964@newspim.com