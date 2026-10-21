전주 막걸리축제 23~24일 개최...막걸리·안주 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 21일 지역 막걸리와 먹거리 축제를 연다고 밝혔다
- 전주시는 23~24일 전주비전대에서 막걸리축제를 개최한다
- 양조장 5곳과 음식점 15곳이 공연·체험행사를 함께 운영한다
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지역 음식점 15곳 특색 안주 선보여, 전통공연·DJ 파티·시민 참여 행사 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역 막걸리와 향토 먹거리, 문화공연을 결합한 가을 축제를 통해 전주의 음식문화를 알리고 골목상권 활성화에 나선다고 21일 밝혔다.
전주시는 오는 23~24일 매일 오후 3시부터 10시까지 전주비전대학교 대운동장에서 '2026 전주막걸리축제'를 개최한다.
'가을 달빛 아래, 전주 막걸리에 취하다!'를 슬로건으로 열리는 이번 축제는 전주 고유의 막걸리와 음식문화를 시민과 관광객에게 소개하고 지역 양조장, 음식점, 골목상권이 함께 성장하는 상생의 장으로 마련된다.
축제에는 전주지역 막걸리 업체 5곳이 참여해 시음과 판매를 진행한다. 삼천동 막걸리골목을 비롯한 지역 음식점 15곳도 막걸리와 어울리는 안주와 전주 특색을 담은 먹거리를 선보일 예정이다.
전통과 현대를 아우르는 문화공연도 펼쳐진다. 전주의 전통문화인 기접놀이를 비롯해 초청가수 공연과 레트로 DJ 파티가 진행되며 막걸리 챌린지 등 시민 참여형 이벤트도 운영해 축제의 즐거움을 더한다.
전주시는 지역 업체의 고유한 맛과 특색을 축제 콘텐츠로 선보여 전주 막걸리의 우수성을 알리고 지역 상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.
김은주 전주시 경제산업국장은 "지역 양조장과 음식점, 소상공인이 함께하는 축제를 통해 전주의 음식문화를 널리 알리고 지역경제에 활력을 더할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com