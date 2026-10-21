브로디, 첫 EP '배드 앳 굿바이즈' 발매…사랑과 이별의 서툰 감정 담았다

AI 핵심 요약beta
- 브로디가 28일 첫 EP 앨범 ‘배드 앳 굿바이즈’를 발매한다
- 총 7곡에 사랑과 이별 속 설렘·미련·후회를 담았다
- 브로디는 전곡 작사·작곡에 참여하고 27일 팬 밋업을 연다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 브로디가 데뷔 이후 처음 선보이는 EP 앨범을 통해 사랑과 이별 앞에서 서툰 이들의 마음을 노래한다.
브로디는 오는 28일 오후 6시 첫 번째 EP 앨범 '배드 앳 굿바이즈(Bad at Goodbyes)'를 발매한다.
이번 앨범은 사랑에 빠지는 설렘부터 이별을 받아들이지 못하는 미련, 지나간 관계를 되돌아보는 후회까지 사랑과 이별 속에서 마주하는 감정을 브로디만의 색깔로 풀어낸 작품이다. R&B, 인디 팝, 포크, 얼터너티브 록 등 다양한 장르를 아우르는 총 7곡을 통해 사랑이 남긴 상처와 지워지지 않는 기억을 돌아보고 다시 마음을 열어가는 과정을 그린다.
동명의 타이틀곡 '배드 앳 굿바이즈'는 사랑하는 일보다 작별하는 일이 더 어려운 마음을 솔직하게 담아낸 곡이다. 상처받았음에도 여전히 상대를 원하는 모순된 감정과 끝이라는 말을 쉽게 받아들이지 못하는 서툰 모습을 통해 이별 앞에 선 복잡한 마음을 전한다.
수록곡들도 각기 다른 사랑의 감정을 담아낸다. '스탑 디스 송 라잇 나우(Stop this song right now)'는 과거 연인을 외롭게 했던 순간들을 되돌아보며 뒤늦게 깨달은 후회와 그리움을 노래한다. '바보 (Stupid)'는 떠나간 사람의 빈자리 속에서도 잠 못 이루는 밤을 보내며 여전히 사랑을 고백하는 마음을 그린다. '유(You)'는 수많은 별 가운데 유독 빛나는 한 사람에게 깊이 빠져들어 하루의 끝에서도 상대를 떠올리는 순수한 사랑의 감정을 전한다. 이와 함께 디지털 싱글로 선공개된 '타투(Tattoo)', '만약에 우리', '내일이 안 와'까지 수록해 앨범의 완성도를 높였다.
지난 8월 PMG 코리아 합류 이후 '타투', '만약에 우리', '내일이 안 와'를 잇달아 발매하며 꾸준히 음악 활동을 이어온 브로디는 이번 앨범의 전곡 작사·작곡에 참여했다. 사랑과 이별 속에서 마주하는 감정을 자신만의 시선으로 풀어낸 브로디는 한층 확장된 음악적 스펙트럼과 깊어진 감성을 선보이며 싱어송라이터로서의 역량을 입증할 전망이다.
브로디는 앨범 발매를 하루 앞둔 오는 27일 오후 7시 팬 밋업 '퍼스트 리슨 위드 브로디(FIRST LISTEN with Brody)'도 개최한다. 이번 행사에서는 팬들과 이야기를 나누고 신보 수록곡을 함께 감상하며 앨범 발매에 앞서 소통하는 시간을 마련할 예정이다.
한편 브로디의 첫 번째 EP 앨범 '배드 앳 굿바이즈'는 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com