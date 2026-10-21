구자열 원주시장, 소금산 그랜드밸리 운영 현황점검

AI 핵심 요약beta
- 구자열 원주시장은 20일 소금산 그랜드밸리를 방문했다
- 주요 시설 운영 현황과 공실 공간 활용 방안을 점검했다
- 상인들과 보행환경 개선 및 비수기 관광객 유치를 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장은 지난 20일 소금산 그랜드밸리 운영 현황을 점검하고 지역 상권의 의견을 수렴하기 위해 현장 방문과 간담회를 진행했다.
구 시장은 이날 소금산 그랜드밸리의 주요 시설을 살펴보며 운영 상황을 확인하고 지역 상권 활성화를 위한 개선 방안을 모색했다.
구 시장은 소금산 그랜드밸리 통합센터에 있는 소금산 미디어아트센터와 내수면 생태체험관을 방문해 공실 공간의 활용 가능성을 검토했다.
또 임시 운영 중인 로컬푸드 직매장의 관광객 유치를 위해 노력해 지역 소득 증대로 이어지도록 당부했다. 현장 관계자들과는 관광시설 운영 중의 어려움과 개선이 필요한 부분에 대해 의견을 나눴다.
이어 김종수 간현관광지 상가번영회장 및 회원들과 함께 간담회를 열고 관광지 운영 전반에 대한 의견을 수렴했다. 참석자들은 지역 상권 활성화를 위해 보행환경 개선 및 비수기 관광객 유치 방안을 논의했다.
원주시는 이번 간담회와 현장 방문에서 논의된 사항을 면밀히 검토하고 관계 부서와 협의해 필요한 개선점을 적극적으로 살펴볼 계획이다. 또 현장 중심의 소통을 통해 관광시설 운영을 내실화하고 관광객 만족도 향상 및 지역 상권 활성화를 동시에 도모하기로 했다.
구자열 원시장은 "현장에 답이 있다는 자세로 주요 사업장을 점검하고 시민과 현장의 목소리를 시정에 반영하겠다"며 "소금산 그랜드밸리가 세계적인 관광명소로 성장할 수 있도록 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com