청주 문암생태공원 옆 지방정원 조성…295억원 투입·2030년 완공 목표

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 21일 문암생태공원 인근에 지방정원을 조성한다고 밝혔다
- 시는 2030년까지 295억원을 들여 10㏊ 규모로 조성할 계획이다
- 주제정원 6곳과 가든센터·주차장 등을 갖추고 후속 절차를 추진한다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 295억원을 들여 문암생태공원 인근에 10㏊ 규모의 지방정원을 조성한다.
청주시는 '청주 지방정원 조성사업'이 행정안전부 중앙투자심사를 통과해 사업 추진을 위한 행정절차에 들어간다고 21일 밝혔다.
시는 2030년까지 문암생태공원 인접 부지에 주제정원 6곳과 정원문화·교육·체험 시설을 갖춘 가든센터, 주차장 등을 조성할 계획이다.
사업비는 국·도비 지원 여부 등 구체적인 재원 계획과 별개로 총 295억원 규모다.
중앙투자심사는 대규모 지방재정 사업의 타당성과 재정 건전성을 사전에 검토하는 절차다.
심사를 통과함에 따라 시는 토지 매입과 기본·실시설계, 관계기관 협의 등 후속 절차를 추진할 예정이다.
사업 대상지는 미호강과 무심천 합수부 인근으로 오창·옥산·오송 지역과 청주 도심을 연결하는 곳이다.
시는 문암생태공원과 미호강 주변 녹지·수변 공간을 연계해 시민 휴식과 정원 체험을 위한 공간으로 활용할 방침이다.
시는 장기적으로 정원 공간을 정북동 토성 일원까지 확대해 국가정원으로 발전시키는 방안도 구상하고 있다.
다만 지방정원 조성 이후 추가 사업과 관련 절차가 필요한 장기 계획이다.
시 관계자는 "중앙투자심사 통과를 계기로 토지 매입과 설계 등 후속 절차를 진행할 계획"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com