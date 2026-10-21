한국도로공사 충북본부, 하이패스 이용객 대상 가을 충북여행 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 충북본부는 21일 하이패스 행운 이벤트를 발표했다
- 24일부터 11월 8일까지 충북 관광지 방문 인증으로 참여한다
- 추첨을 통해 참여자 200명에게 모바일 커피 쿠폰을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 하이패스를 이용해 충북 관광지를 방문하고 사회관계망서비스(SNS)에 인증사진을 올리면 경품을 받을 수 있는 이벤트가 진행된다.
한국도로공사 충북본부는 가을 관광철을 맞아 오는 24일부터 11월 8일까지 '하이패스와 함께하는 행운 이벤트'를 운영한다고 21일 밝혔다.
참여 대상은 하이패스 단말기가 등록된 차량을 이용해 충북지역 관광지를 방문한 고객이다.
참여 방법은 관광지 방문 인증사진을 개인 SNS에 게시한 뒤 이벤트 홍보 포스터의 QR코드를 통해 네이버폼에 게시물 캡처본과 신청 정보를 제출하면 된다.
충북본부는 참여자 가운데 추첨을 통해 총 200명에게 모바일 커피 쿠폰을 제공할 예정이다.
이번 행사는 충북지역 관광 활성화와 하이패스 이용 확대를 위해 마련됐다.
임종택 충북본부장은 "가을철 충북 관광지를 찾는 고객들에게 즐거움을 더하고 하이패스 이용 활성화에도 도움이 되길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com