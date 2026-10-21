KAI, 우주서 AI 위성 자율운영 기술 시범 성공…이상 진단 시스템 검증

AI 핵심 요약beta
- KAI는 21일 큐브위성으로 AI 자율운영 시범임무를 수행했다
- 위성은 고장 원인과 범위를 분석해 대응 보고서를 지상국에 전송했다
- KAI는 12일부터 추가 실증을 거쳐 차세대 위성에 적용할 계획이다
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운영 비용 절감·기술 신뢰성 확보
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 우주에 오른 인공지능(AI) 위성이 자상국의 지시를 기다리지 않고 이상 징후를 스스로 분석하며 자율운영 가능성을 입증했다.
한국항공우주산업(KAI)은 우주 궤도에서 위성의 이상 상태를 진단하고 대응 방안을 도출하는 인공지능(AI) 기반 자율운영 기술의 시범 임무를 수행했다고 21일 밝혔다.
실증에는 지난 7일 누리호 5차 발사로 우주에 진입한 큐브위성 BEE-1012가 활용됐다. 위성에는 KAI가 자체 개발한 AI 모듈이 탑재됐다.
이번 임무는 지상국에서 가상의 고장 신호를 보내면 위성이 이를 분석하는 방식으로 진행됐다. AI 모듈은 고장의 원인과 범위를 파악한 뒤 대응 방안을 담은 기술 보고서를 생성해 지상국으로 전송했다.
검증 대상은 위성 내부에서 데이터를 처리하는 'AI 온보드 프로세싱' 기술이다. 기존 위성은 이상 상황이 발생하면 관련 데이터를 지상국으로 보내고, 지상에서 분석한 결과를 전달받아 대응해야 했다.
AI 기반 자율운영 기술을 적용하면 위성이 궤도에서 이상 상태를 우선 분석할 수 있다. 이에 따라 판단 시간을 줄이고 지상국과의 통신량 및 운용 비용도 낮출 수 있다는 게 KAI의 설명이다.
이번 사업은 KAI와 스페이스린텍이 지난 3월 체결한 큐브위성 AI 실증 협력 업무협약의 후속으로 추진됐다. 연세대학교와 국방 인공지능 전문기업 펀진도 실증에 참여했다.
KAI는 항공기 개발 과정에서 축적한 고장·수명 예측과 예지정비 기술을 위성 분야에 적용해 AI 모듈을 개발했다. 모듈에는 수만 가지 고장 시나리오를 학습시켜 다양한 이상 상황에 대응하도록 설계했다.
국내 기술 활용도 확대했다. KAI는 펀진과 우주 환경에 맞춘 지능형 솔루션을 개발했으며, 국내 스타트업 모빌린트의 신경망처리장치(NPU)를 적용했다. BEE-1012는 미세중력 환경에서 의약품 결정화 실험도 수행하는 위성으로, 온보드 AI를 활용한 실험 분석 기능도 검증 대상에 포함됐다.
KAI는 오는 12월부터 본격적인 자율운영 기술 실증에 들어갈 예정이다. 추가 임무를 통해 기술 신뢰성을 높이고 향후 개발하는 위성 체계에 해당 기술을 적용할 계획이다.
서현석 KAI 우주사업본부장(상무)은 "이번 실증으로 AI 기반 위성 자율운영 기술이 실제 우주 환경에서 작동하는 것을 확인했다"며 "우주 시스템 전반에 AI 기술을 적용하고 차세대 위성 체계로 확대하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com