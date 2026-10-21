음성 초등생 24명, AI·판소리 결합한 예술융합캠프 참가

AI 핵심 요약beta
- 음성교육지원청은 20~21일 초등학생 24명 대상 예술융합캠프를 운영했다
- 학생들은 전통 민요와 판소리에 AI·디지털 미디어를 접목한 작품을 만들었다
- 캠프는 농어촌 학생들의 예술 경험과 창의적 표현 역량 강화를 위해 마련됐다
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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성지역 초등학생들이 전통예술과 인공지능(AI), 디지털 미디어를 접목한 예술 체험에 나섰다.
음성교육지원청은 20~21일 이틀간 서울 일대에서 초등학교 4학년 이상 학생 24명을 대상으로 '2026 음성 농어촌 우리동네 예술학교 예술융합캠프'를 운영했다.
학생들은 우리소리박물관에서 전통 민요를 배우고 자신의 목소리로 민요 테이프를 제작했으며 하이커 그라운드에서는 K-팝과 한류 콘텐츠를 활용한 디지털 미디어를 체험했다.
워커힐 호텔의 빛의 시어터에서는 몰입형 미디어아트를 감상했다.
생성형 AI와 판소리를 결합한 수업에서는 학생들이 선호하는 음악 장르에 전통 판소리를 접목해 새로운 작품을 만들었다.
로봇을 활용한 융합 활동도 진행했다.
이번 캠프는 문화예술 체험 기회가 상대적으로 제한될 수 있는 농어촌 학생들에게 다양한 예술 경험을 제공하고 창의적 표현 역량을 키우기 위해 마련됐다.
캠프에 참가한 한 학생은 "판소리를 옛날 음악이라고만 생각했는데 AI를 활용해 좋아하는 음악과 결합해 새로운 노래를 만들 수 있어 신기했다"고 말했다.
음성교육지원청은 학생들이 일상에서 문화예술을 접할 수 있도록 체험 중심의 예술교육 프로그램을 이어갈 계획이다.
안병권 교육장은 "학생들이 문화예술을 가까이 접하고 예술적 감수성과 창의성을 키워갈 수 있도록 다양한 문화예술교육을 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com