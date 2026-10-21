원주시, 동절기 제설대책 추진...6개 거점 운영

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 21일 겨울철 제설대책을 본격 추진한다고 발표했다
- 52억 원과 장비 193대를 투입해 757km 도로를 관리한다
- 소금 3000톤을 확보하고 외곽도로 2개 노선은 통제한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 21일 겨울철 폭설과 도로 결빙에 대비한 '2026~2027년 동절기 제설대책'을 본격 추진한다고 발표했다.
제설대책은 오는 11월 15일부터 내년 3월 15일까지 진행되며 총 52억 원의 예산과 제설장비 193대를 활용해 관내 757km 도로에서 제설작업을 실시할 예정이다.
이를 위해 금대리·우산동 제설사무소, 문막읍·태장동 전진기지, 귀래면·소초면 보충기지 등 6개 거점을 운영해 권역별 제설 대응체계를 강화한다.
상습결빙 구간인 주요 간선도로와 급경사 구간, 교량을 우선 관리하고, 제설차량 접근이 어려운 이면도로와 마을안길은 읍·면·동과 협력해 제설작업을 추진할 계획이다.
또한 주요 도로변 제설함 287개소를 정비 완료했으며, 소금 3000톤과 친환경 제설제 330톤을 확보해 폭설에 대비하고 있다. 강설 예보와 기상 상황을 실시간으로 모니터링하고 적설 상황에 맞춰 제설장비와 인력을 신속하게 투입해 도로 결빙과 교통 불편을 최소화할 방침이다.
더불어 기상특보에 따라 단계별 비상근무 체계를 운영하고 폭설 시 사고 위험이 높은 외곽도로 2개 노선은 시민 안전을 위해 제설대책 기간인 2026년 11월 15일부터 2027년 3월 15일까지 전면 통행을 제한할 예정이다.
이규호 원주시 도로관리과장은 "강설 예보 단계부터 취약구간을 점검하고 제설장비와 인력을 신속히 투입해 시민 불편을 최소화하겠다"며 "도로뿐 아니라 인도와 마을안길까지 철저히 관리해 시민들이 안전하게 겨울철을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com