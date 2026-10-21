KAI, 우주 궤도서 AI 기반 위성 자율운영 기술 실증 성공

AI 핵심 요약beta
- KAI는 20일 우주 궤도에서 AI 위성 자율운영 기술을 실증했다
- BEE-1012 큐브위성은 이상 상태를 진단하고 대응책을 도출했다
- KAI는 12월부터 기술 검증을 확대하고 위성 표준 적용을 추진한다
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오는 12월 본격 실증 착수…차세대 위성 시스템 적용 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 우주 궤도에서 인공지능(AI)을 활용해 위성의 이상 상태를 스스로 진단하고 대응책을 도출하는 자율운영 기술 실증에 성공했다.
KAI는 지난 20일 우주 궤도상에서 'AI 기반 위성 자율운영 기술'의 시범 임무를 성공적으로 수행했다고 21일 밝혔다.
이번 실증에는 지난 7일 누리호 5차 발사를 통해 우주에 진입한 BEE-1012 큐브위성이 활용됐다. 해당 위성에는 KAI가 자체 개발한 AI 모듈이 탑재됐다. 실증은 지난 3월 KAI와 스페이스린텍이 체결한 업무협약의 후속 사업으로 연세대학교와 펀진 등도 참여했다.
이번에 검증한 기술은 위성에 탑재된 AI가 우주 환경에서 수집한 데이터를 분석해 이상 상태를 진단하고 대응책을 도출하는 'AI 온보드 프로세싱(AI Onboard Processing)'이다.
기존 위성은 이상 발생 시 관련 데이터를 지상국으로 전송하고 분석 결과를 기다려야 했다. 반면 AI 모듈을 적용하면 위성이 궤도상에서 직접 이상 상태를 분석할 수 있어 대응 시간을 단축하고 지상국과의 통신 부담을 줄일 수 있다.
KAI는 이번 시범 임무를 바탕으로 오는 12월부터 본격적인 자율운영 기술 실증에 착수할 계획이다. 추가 검증을 통해 기술 신뢰성을 높이고 향후 자체 제작하는 다양한 위성 시스템에 해당 기술을 표준 사양으로 적용한다는 방침이다.
서현석 KAI 우주사업본부장 상무는 "이번 실증을 통해 AI 위성 자율운영 기술이 실제 우주에서 작동함을 검증했다"며 "우주 AI 기술을 지속적으로 고도화해 KAI 위성 사업은 물론 다양한 차세대 위성 체계에 적용하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com