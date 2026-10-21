'2026 원주만두축제' 23일 개막..'원주천 낙화놀이' 첫 선

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 21일 23일부터 25일까지 만두축제를 개최한다고 밝혔다
- 원주천과 문화의거리에서 다양한 만두와 공연·체험을 선보인다
- 낙화놀이와 만두로드, 셔틀버스 등 편의·상권 연계도 강화했다
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전통시장과 상권 연결 프로그램으로 지역 경제 효과 기대
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 '2026 원주만두축제'가 23일부터 25일까지 3일간 원주천과 문화의거리 일원에서 개최된다고 21일 밝혔다.
올해로 4회째를 맞이하는 원주만두축제는 원주 지역의 특색 있는 만두를 중심으로 전통시장과 원도심 상권에 활력을 불어넣는 미식축제로 자리 잡았다. 지난해 40만 명이 넘는 방문객이 찾으면서 큰 관심을 모은 바 있으며 올해는 더욱 다양한 먹거리와 독창적인 프로그램으로 손님을 맞을 예정이다.
원주시가 주최하고 (재)원주문화재단이 주관하는 이번 축제는 기존 원일로 중심에서 원주천과 문화의거리로 변경돼 시민의 불편을 해소하고 보다 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 기획하고 있다.
다양한 만두 먹거리가 축제의 중심이 된다. 원주만두존에서는 원주김치만두 등을 포함한 친숙한 메뉴와 독창적인 이색만두을 선보일 계획이며 문화의거리에서는 세계 각국의 만두도 만날 수 있어 방문객의 입맛을 사로잡을 예정이다.
먹거리 외에도 다양한 볼거리와 즐길 거리도 준비됐다. 원주만두축제 홍보대사인 정지선 셰프의 요리 시연과 여러 공연 및 체험 프로그램이 축제의 열기를 더할 것이다.
특히 올해 처음으로 선보이는 '원주천 낙화놀이'가 주요 볼거리로 기대를 모으고 있다. 23일 개막식과 함께 펼쳐지는 낙화놀이는 원주천의 밤하늘을 수놓으며 시민과 방문객들에게 특별한 가을밤을 선사할 예정이다.
개막식은 시민 중심으로 새롭게 구성돼 기존의 공식 발언 대신 참석 시민들이 함께하는 개막선언으로 축제의 시작을 알릴 계획이다.
전통시장과 원도심 상권을 연결하는 프로그램도 강화된다. 축제장과 전통시장을 연결하는 '만두로드'가 형성되고 전통시장 탐방단과 스탬프 투어, 영수증 보상 행사 등이 운영되어 방문객들이 지역 상권을 이용하도록 유도할 예정이다.
방문객 편의성을 높이기 위해 정보 제공 방식도 개선된다. 축제장 각지에 정보무늬(QR코드)를 배치해 스마트폰으로 먹거리 부스별 메뉴와 가격, 행사장 배치도, 주요 프로그램 등의 정보를 손쉽게 확인할 수 있도록 할 방침이다.
교통 대책과 안전시설도 마련된다. 축제장 주변의 주차 혼잡을 줄이기 위해 임시주차장을 확보하고 원주역과 원주시외버스터미널 등과 연결하는 3개 노선의 셔틀버스를 운행할 예정이다. 또 화장실과 휴게시설이 확충되고 안전요원이 배치돼 안전하고 쾌적한 축제 환경을 조성할 계획이다.
구자열 원주시장은 "올해 원주만두축제는 시민 불편을 줄이고 방문객들이 더 풍성한 즐거움을 누릴 수 있도록 준비했다"며 "많은 분들이 원주를 찾아 맛있는 만두와 다양한 프로그램을 즐기고 전통시장과 원도심의 매력을 느끼길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com