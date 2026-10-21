경기도 '경기게임커넥트 2026' 개최..."플레이엑스포 성과 이어간다"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 21일 플레이엑스포 참가 기업 후속 지원에 착수했다
- 경기도는 27일 판교서 투자·판로 지원 행사 경기게임커넥트를 개최한다
- 행사에는 취업상담, 세미나, 바이어 매칭과 게임 쇼케이스가 마련된다
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펄어비스 등 주요 게임사 참여 취업설명회·1:1 직무상담회 개최
웹툰 IP 활용·글로벌 퍼블리싱 세미나 및 비즈니스 매칭 병행
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 수도권 최대 게임쇼 '플레이엑스포(PlayX4)'에 참가한 도내 유망 게임기업의 성과가 실제 투자 유치와 판로 개척으로 연결될 수 있도록 후속 지원에 착수한다.
경기도는 오는 27일 성남 판교 경기창조경제혁신센터 국제회의장에서 '경기게임커넥트 2026(G-Game Connect 2026)'을 개최한다고 21일 밝혔다.
경기게임커넥트는 지난 5월 개최된 '2026 플레이엑스포'의 후속 지원 프로그램이다. 일회성 전시 참가를 넘어 실제 계약, 투자 유치, 글로벌 퍼블리싱 등 구체적인 사업화 결실을 맺을 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
이번 행사는 게임기업의 비즈니스 경쟁력 강화와 미래 게임 인재 육성에 중점을 둔다.
우선 청년 구직자와 예비 개발자를 위해 펄어비스가 참여하는 취업설명회를 비롯해 블루홀스튜디오, 매드엔진, 하이퍼센트 등의 현업 전문가들이 진행하는 직군별 취업 토크쇼가 마련된다. 아울러 6개 주요 게임사가 참여하는 1 대 1 취업 및 직무상담회도 함께 진행된다.
전문 세미나 세션에서는 네이버웹툰 진정우 PM의 '웹툰 지적재산권(IP) 활용 게임화 사례', 그램퍼스 김지인 대표의 '독자적 IP 구축 및 브랜드 성장 전략', 레드브릭하우스 이민정 디렉터의 '글로벌 퍼블리싱 전략' 등 다양한 강연이 펼쳐진다.
현장에서는 국내외 바이어와의 비즈니스 매칭, 유망 게임 시연 및 쇼케이스가 동시에 추진돼 투자 및 퍼블리싱 계약을 적극 유도할 계획이다.
현병천 경기도 미래성장산업국장은 "게임기업의 참된 성장은 전시장을 넘어 시장에서 실질적인 성과를 거둘 때 비로소 완성된다"며 "플레이엑스포에서 발굴한 도내 유망 기업들이 새로운 사업 기회와 판로를 넓힐 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com