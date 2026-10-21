전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.21 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

전남광주통합특별시, 대기업 판로·기술 지역기업에 푼다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 전남광주통합특별시는 20일 대기업·공공기관과 상생협약을 체결했다
  • 협의체는 지역 중소기업의 기술개발과 사업화·판로 확대를 지원한다
  • 에너지 스타트업·중소기업·식품기업 대상 3개 사업을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한전·기아 등 8개 기관 협의체 출범…에너지·기술협력·식품 판로 지원

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 대기업과 공공기관의 기술력과 유통망을 지역 중소기업에 연결해 사업화와 판로 확대를 지원하는 상생 협력에 나섰다.

21일 전남광주통합특별시에 따르면 시는 전날 동반성장위원회와 한국전력공사·한국지역난방공사·한전KDN·기아·우아한형제들·CJ제일제당 등과 '전남광주지역 동반성장협의체' 출범식 및 상생협약식을 개최했다.

전남광주지역 동반성장협의체 협약식. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.21 ej7648@newspim.com

협의체는 참여기관이 보유한 기술과 인프라, 구매력, 유통망을 활용해 지역 중소기업과 소상공인의 경쟁력을 높이기 위해 구성됐다. 지역 중점산업 육성과 공동과제 발굴을 비롯해 지속 가능한 상생 모델 확산에도 협력하기로 했다.

공동과제는 에너지 스타트업 육성, 중소기업 기술협력, 지역 식품기업 판로 확대 등 3개 분야다.

'에너지 스타트업 스케일업 프로젝트'는 에너지 신산업 분야 유망 스타트업 3곳을 대상으로 초기 사업화부터 제품 실증과 판로 개척까지 지원한다. 한전과 한전KDN 등 에너지 관련 기관이 참여한다.

'홈커밍 파트너십 프로젝트'는 지역 중소기업 30여 곳에 구매·기술 상담과 기술이전, 공동 연구개발(R&D), 실증 기회를 제공한다. 한국지역난방공사와 시, 동반성장위원회가 협력한다.

지역 식품기업 4~5곳을 대상으로 하는 '로컬푸드 판로확대 프로젝트'는 CJ제일제당의 유통·마케팅 역량을 활용해 CJ더마켓 입점과 우수상품 특별전 등을 추진한다.

강명수 산업경제부시장은 "대기업과 공공기관의 기술·인프라·유통망을 지역기업과 연결해 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"며 "기업 성장이 투자와 일자리로 이어지는 선순환 구조를 구축하겠다"고 말했다.

시는 앞으로 실무협의회를 통해 과제별 참여기관의 역할을 구체화하고 기업 수요를 반영한 신규 협력사업도 발굴할 계획이다.

ej7648@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X, 테슬라와 합병된다고? [서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 스페이스X(SPCX)와 테슬라(TSLA)가 합병 여부를 검토할 특별위원회를 각각 구성한 것으로 발표됐다. 두 회사를 모두 이끄는 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 20일(현지시간) 스페이스X의 상장 후 두 번째 결산설명회에서 합병 논의 사실을 공개했다. 또 스페이스X는 올해 4분기 설비투자 규모가 3분기 대비 2배가량 늘어날 것으로 전망했다. ◆"양사 합병, AI 협업서 이점" 일론 머스크 CEO는 양사의 합병 성사를 단정하지 않으면서도 합병의 이점을 강조했다. 그는 두 회사를 합치는 데 상당한 장점이 있다고 생각한다면서 '초지능(미국 정부가 AI<인공지능>를 대체한 새 명칭; SI) 소프트웨어 개발에서 협력해 얻을 것이 많다고 말했다. 다만 일각에서 합병을 확정된 일로 여기는 데 대해서는 과장된 해석이라고 말했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자 [사진=블룸버그통신] 합병 논의는 머스크 CEO를 배제한 특별위원회가 맡는다. 머스크 CEO는 자신이 이해충돌 당사자여서 특별위원회 논의에 참여하지 않는다고 설명했다. 두 위원회는 아직 합병 조건에 합의하지 않은 상태다. 머스크 CEO는 합병에 주주들의 지지가 필요하다면서 테슬라의 경우 투표에 참여한 주주의 과반이 아니라 전체 주주의 50% 승인을 받아야 한다고 말했다. ◆"테라팹 2028년 3~4분기 양산" 두 회사는 이미 다수의 사업 거래 관계를 맺고 있다. 스페이스X는 테슬라 전기차 사이버트럭을 1억달러어치 넘게 구매했다. xAI는 테슬라 대형 에너지저장장치(축전장치)의 주요 고객이다. 두 회사는 투자자 기반이 상당 부분 겹치고 일부 인력도 일부 공유한다. 합병이 성사되면 시가총액 약 2조달러의 스페이스X와 1조5000억달러에 육박하는 테슬라가 하나가 되면서 사상 최대 규모의 기업 결합으로 기록될 전망이다. 양사는 반도체 공장 테라팹도 공동 추진하고 있다. 테라팹은 TSMC 등 기존 공급사만으로는 부족한 최첨단 AI 칩을 대량 생산하기 위한 시설이다. 머스크 CEO는 내년 5~6월 첫 시험 칩을 가동하고 2028년 3분기나 4분기 본격 양산에 들어갈 수 있을 것으로 내다봤다. ASML 등 장비 공급사들이 납품 일정을 앞당긴 덕분이라는 설명이다. 다만 일정이 매우 공격적이어서 오차가 클 수 있다고 덧붙였다. ◆AI 매출, 스타링크 사업 추월 AI 사업은 스페이스X의 3분기 매출 증가를 주도했다. 매출은 145억8000만달러로 전년 동기 대비 161% 늘어 LSEG 집계 추정치 컨센서스 127억2000만달러를 상회했다. 증가분 약 90억달러 가운데 67억달러를 xAI 기반 AI 사업부문 스페이스XSI가 차지했다. 스페이스XSI 매출은 75억6000만달러로 처음으로 스타링크 위성통신 부문을 웃돌았다. 회사 전체 최종손익은 흑자를 기록했고 그 규모는 44억달러였다. 미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 건물 [사진=블룸버그통신] 스페이스X 경영진은 AI 연산 계약 확대를 전제로 성장 전망치를 대폭 상향했다. 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)는 향후 6개월간 연산 능력 계약의 가시성이 높아졌다는 점을 근거로 내년 1분기 매출 전망치를 350억달러(전망 범위 중앙값)로 내놨다. LSEG 집계 추정치 컨센서스 222억달러를 대폭 웃돈다. 머스크 CEO는 내년 말 연간반복매출(ARR)이 5000억~1조달러가 될 것으로 내다봤다. ◆4분기 설비투자 배증 전망 AI 데이터센터 증설로 스페이스X의 설비투자는 4분기에 두 배 가까이 늘어날 전망이다. 존슨 CFO는 신규 연산 용량 가동을 이유로 4분기 설비투자 전망치를 375억달러(전망 범위 중앙값)로 제시했다. 3분기 설비투자는 195억9000만달러로 AI 설비투자가 164억달러를 차지했다. 머스크 CEO는 3분기 말 1.7GW(기가와트)였던 연산 용량이 연말 2.75GW(전망 범위 중앙값)로 늘어날 것으로 내다봤다. 증설 자금 조달에는 차입 확대가 동반될 전망이다. 존슨 CFO는 영업현금흐름, 회사채 발행·대출, 공급사·고객사와의 협력 순으로 자금을 마련하겠다면서 여러 자금조달원(금융기관)과 협의 중이라고 말했다. 차입을 늘리더라도 투자등급에 걸맞은 재무 구조는 유지하겠다는 방침이다. 앞서 파이낸셜타임스(FT)는 스페이스X가 엔비디아 칩 구매 자금 약 400억달러를 은행 대출과 회사채로 조달하는 방안을 추진 중이라고 보도했다. bernard0202@newspim.com     2026-10-21 07:52
사진
[단독] 삼성, AI토큰 원가 낮추는 서버 기술 개발 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 서버의 그래픽처리장치(GPU)를 추가하지 않고도 더 많은 이용자의 요청을 처리할 수 있도록 메모리 활용 효율을 높이는 기술을 개발했다. GPU와 중앙처리장치(CPU) 사이의 데이터 이동 비용을 계산해 불필요한 이동을 줄이고, 제한된 메모리 공간에서도 AI가 여러 이용자에게 빠르게 답변하도록 하는 기술이다. AI 서비스가 대중화하면서 데이터센터의 GPU 확보 비용뿐 아니라 기존 장비의 활용도를 높이는 기술도 중요해지고 있다. 삼성전자의 이번 기술은 GPU 메모리 부족으로 발생하는 처리 지연을 줄여 AI 서비스의 토큰당 운영비용을 낮추고 추가 설비 투자 부담을 덜 수 있는 기술로 주목된다. 다만 실제 상용 서비스에서 처리량과 응답속도가 얼마나 개선되는지는 아직 확인되지 않았다. 20일 미국 특허정보 사이트 저스티아에 따르면 삼성전자가 출원한 '대규모 언어모델(LLM)의 다중 사용자 요청 처리 방법 및 서버' 특허가 지난 15일 공개됐다. 해당 기술은 이용자별 데이터 이동 비용과 메모리 사용량 등을 계산해 처리 순서를 조정하는 방식이다. ◆GPU 메모리 부족해도 척척…AI 처리 효율 높인다 이번 기술은 여러 이용자가 동시에 AI에 질문할 때 발생하는 GPU 메모리 부족 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다. 챗GPT와 같은 생성형 AI는 질문에 답하기 위해 GPU를 사용한다. GPU는 AI 연산을 빠르게 처리하지만 데이터를 임시로 저장하는 메모리 용량에는 한계가 있다. 이용자가 몰려 메모리가 부족해지면 일부 데이터를 중앙처리장치(CPU) 쪽 메모리로 옮겼다가 다시 가져와야 한다. 이 과정에서 시간이 걸리고 AI의 답변도 늦어질 수 있다. 이 같은 문제는 AI 활용이 확대될수록 중요해지고 있다. AI가 긴 문서를 분석하고 복잡한 업무를 처리하면서 메모리에 저장해야 할 데이터도 늘어나고 있기 때문이다. GPU의 연산 성능이 충분하더라도 메모리가 부족하면 AI 서비스의 처리 능력이 떨어질 수 있다. 삼성전자는 이러한 데이터 이동을 효율적으로 관리하는 알고리즘을 고안했다. 이용자별 대기시간과 데이터 이동에 걸리는 시간, 앞으로 필요한 메모리 용량 등을 계산해 어떤 질문을 먼저 처리할지 결정하는 방식이다. 불필요한 데이터 이동도 최소화했다. 기존에 CPU 메모리로 옮겼던 데이터가 남아 있다면 다시 복사하지 않고, 필요한 부분만 이동시킨다. AI가 한 이용자의 답변을 작성하는 동안 다른 이용자의 데이터를 옮기는 작업도 동시에 수행할 수 있다. 남는 메모리를 최대한 활용하는 기능도 담았다. 예를 들어 새로운 질문을 처리하는 데 메모리 공간 5칸이 필요한데 3칸만 남았다면, 기다리지 않고 3칸으로 처리할 수 있는 부분부터 계산하는 방식이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆AI 토큰당 원가 낮추고 데이터센터 투자 부담 줄인다 삼성전자에 따르면 이번 기술은 특정 제품에 탑재되는 기능이 아니라 AI 데이터센터와 클라우드 서버의 추론 효율을 높이는 인프라 기술이다. 삼성전자 관계자는 "특허 사이트에 올라간 내용은 데이터센터·클라우드 환경에서 다수 사용자에게 LLM 서비스를 제공하는 서버에 적용되는 추론 효율화 기술"이라며 "제품에 적용되는 기술은 아니고, AI 기술 개발 인프라에 적용되는 기술"이라고 설명했다. 여러 이용자의 요청이 동시에 몰리는 AI 서버에서 메모리 활용도를 높이는 것이 핵심이다. 특히 AI 이용자가 급증하는 시간대에 같은 장비로 더 많은 요청을 처리하면서 응답 지연을 줄이는 효과를 기대할 수 있다. 이 기술은 AI 서비스의 수익성을 높이고 데이터센터 투자 부담을 줄일 수 있을 것으로 주목된다. AI 서비스 기업들은 GPU 확보와 서버 운영에 막대한 비용을 투입하고 있다. 같은 GPU로 더 많은 질문과 답변을 처리할 수 있다면 추가 설비 투자 없이 서비스 처리량을 늘리고, AI가 답변을 생성하는 단위인 토큰당 원가도 낮출 수 있다. 대규모 GPU 인프라를 운영하는 클라우드 사업자에게도 의미가 있다. AI 서비스 수요가 늘어날 때마다 GPU를 추가로 구매하는 대신 기존 설비의 활용도를 높이면 투자 부담을 덜 수 있기 때문이다. 반도체업계 관계자는 "GPU 메모리 활용도를 높이면 AI 서버의 처리 효율을 개선하고 운영비를 절감하는 효과를 기대할 수 있다"면서도 "실제 어느 서비스에 적용될지 아직 확인되지 않은 만큼 기존 기술 대비 응답속도와 처리량이 얼마나 개선되는지 검증돼야 경제적 효과를 판단할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-20 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동