한강 조망 1186가구 앞세운 DL이앤씨…성수2지구 수주 나선다

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최고 62층·2350가구 설계

한강 조망 커뮤니티 8곳 계획

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL이앤씨가 한강 조망을 앞세운 특화 설계로 성수전략정비구역 제2지구(성수2지구) 재개발 시공권 획득에 나선다.

'아크로 성수' 펜트하우스 석경 조감도 [자료=DL이앤씨]

21일 DL이앤씨는 성수2지구 재개발 사업에 '아크로 성수(ACRO SEONGSU)'를 제안했다고 밝혔다.

사업 규모는 지하 6층~지상 최고 62층, 9개동, 총 2350가구다. 공사비는 2조137억원으로 오는 11월 21일 총회에서 최종 시공사 선정 여부가 결정된다. 성수2지구는 성수전략정비구역 4개 지구 가운데 마지막으로 시공사 선정 대열에 합류할 전망이다.

아크로 성수의 설계는 한강 조망에 초점을 맞췄다. 조망의 품질과 범위, 한강과의 근접성, 희소성 등을 분석해 단지 배치부터 가구 내부 공간까지 설계 전반에 반영했다. 조합원에게 우수한 한강 조망 가구를 우선 배분한다는 계획이다.

핵심 설계는 '시네마틱 비스타(Cinematic Vista)'다. 거실을 중심으로 최대 45m 길이의 3면 서라운드 창을 둘러 한강을 최대 270도 파노라마로 조망하도록 했다. 창호에는 최대 길이 13m, 높이 2.9m의 '인피니트 프레임'을 제안했다.

회사가 'S급 한강 조망'으로 분류한 가구는 1186가구로 조합원 가구 수의 110%에 해당한다. 주동 수를 줄이고 최대 160m의 조망축과 15m 높이의 필로티를 적용해 조망을 확보했다. 현관에서 한강을 바라보는 '리버뷰 엔트리'와 욕실에서 조망을 누리는 '리버뷰 배스', 오픈 테라스 등 특화 평면도 제시했다.

커뮤니티에도 한강 조망을 반영했다. '지상에서 하늘로 확장되는 스카이 커뮤니티'를 콘셉트로 최상층에 예술과 미식을 즐기는 '스카이 아트다이닝'을 계획했다. 스카이 피트니스와 스카이 프라이빗짐, 스카이 라이브러리, 스카이 게스트하우스, 스카이 풀빌라 2곳, 인피니티풀 등을 포함해 한강 조망 커뮤니티 8곳을 조성한다. 성수 최대 규모의 한강 조망 커뮤니티다.

가구별로 취향에 맞춰 활용할 수 있는 '프라이빗 스튜디오'도 제안했다. 와이너리와 시네마, 개인운동(PT)룸 등으로 꾸밀 수 있는 공간으로 성수에서 처음 선보이는 시설이다.

DL이앤씨는 반포 '아크로 리버파크'와 성수 '아크로 서울포레스트', '아크로 한남'에 이어 아크로 성수를 통해 한강변 브랜드 입지를 확대한다는 구상이다. 아크로 성수가 들어서면 인근 아크로 서울포레스트와 함께 '아크로 타운'을 형성할 것으로 기대하고 있다.

국토교통부 실거래가 자료에 따르면 2020년 입주한 성동구 아크로 서울포레스트 전용 273㎡는 지난해 6월 290억원에 거래되며 당시 서울 아파트 최고가를 기록했다. 2019년 입주한 동작구 흑석동 아크로 리버하임도 올해 5월 전용 113㎡가 48억7000만원에 손바뀜했다. 대형 평형에서 처음으로 3.3㎡당 1억원을 넘어선 거래다.

브랜드 선호도 조사에서도 아크로는 상위권을 유지했다. 부동산 플랫폼 '다방'이 올해 4월 발표한 하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사에서 응답자의 46.1%가 아크로를 선택해 6년 연속 1위를 기록했다.

DL이앤씨 관계자는 "아크로는 입지와 설계, 브랜드, 자산가치를 모두 갖춘 하이엔드 주거의 기준"이라며 "성수의 중심에서 가장 완벽한 한강 조망을 담은 아크로 성수를 통해 시간이 흐를수록 더욱 빛나는 한강변 주거의 기준을 제시하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. DL이앤씨가 제안한 '아크로 성수'는 어떤 사업인가요?

A. 성수2지구 재개발 사업에 제안한 단지로, 지하 6층~지상 최고 62층, 9개동, 총 2350가구 규모입니다. 공사비는 2조137억원이며, 오는 11월 21일 총회에서 최종 시공사 선정 여부가 결정됩니다.

Q. 한강 조망을 위한 핵심 설계는 무엇인가요?

A. 거실을 중심으로 최대 45m 길이의 창을 3면에 둘러 한강을 최대 270도로 바라볼 수 있도록 한 '시네마틱 비스타'입니다. 최대 길이 13m, 높이 2.9m의 창호도 제안했습니다. 단지 배치부터 가구 내부까지 한강 조망을 고려해 설계한 것이 특징입니다.

Q. 조합원에게는 어떤 한강 조망 가구를 배분하나요?

A. DL이앤씨는 우수한 한강 조망 가구를 조합원에게 우선 배분할 계획입니다. 회사가 'S급 한강 조망'으로 분류한 가구는 1186가구로, 조합원 가구 수의 110%에 해당합니다. 건물 동수를 줄이고 최대 160m의 조망축과 15m 높이의 필로티를 적용했으며, 현관이나 욕실에서도 한강을 바라볼 수 있는 특화 평면을 제시했습니다.

Q. 한강을 바라보며 이용할 수 있는 공용시설은 무엇인가요?

A. 최상층에서 예술과 미식을 즐기는 '스카이 아트다이닝'을 비롯해 운동시설, 도서관, 게스트하우스, 풀빌라 2곳, 인피니티풀 등 한강 조망 커뮤니티 8곳을 계획했습니다. 이와 별도로 가구별 취향에 따라 와이너리나 영화 감상실, 개인운동실 등으로 꾸밀 수 있는 '프라이빗 스튜디오'도 제안했습니다.

Q. DL이앤씨가 아크로 성수를 통해 추진하는 브랜드 전략은 무엇인가요?

A. 아크로 리버파크와 아크로 서울포레스트, 아크로 한남에 이어 한강변에서 아크로의 입지를 확대한다는 구상입니다. 아크로 성수가 들어서면 인근 아크로 서울포레스트와 함께 '아크로 타운'을 형성할 것으로 기대하고 있습니다. 아크로는 올해 4월 다방의 하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사에서 응답자의 46.1%가 선택해 6년 연속 1위를 기록했습니다.

chulsoofriend@newspim.com