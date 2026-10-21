안양시, 전통시장에 AI 순찰로봇 투입...화재 감지·야간 방범 강화

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 21일 안양중앙시장에 순찰로봇 6대 투입을 밝혔다
- 순찰로봇은 야간 순찰과 화재 징후 감지를 수행한다
- 수집 데이터는 통합센터와 연계돼 긴급 대응을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월부터 안양중앙시장에 순찰로봇 6대 실증 투입...화재 등 탐지
스마트도시통합센터와 24시간 연계…2027년부터 3년간 본운영
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 인공지능(AI)과 자율주행 기술을 결합한 첨단 로봇을 전통시장에 투입해 안전관리 사각지대를 대폭 줄인다.
시는 한국로봇산업진흥원이 주관하는 '2026년 피지컬 인공지능(AI) 로봇 실증사업'에 최종 선정돼 오는 11월부터 안양중앙시장에 순찰로봇 6대를 실증 투입한다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 밀집도가 높아 화재 예방이 시급한 전통시장의 안전 체계를 첨단화하기 위한 것으로 국비 3억 1250만 원, 시비 2억 원, 민간 부담금 1억 1250만 원 등 총 6억 2500만 원이 투입된다.
투입되는 순찰로봇은 자율주행 기술을 기반으로 야간·새벽 시간대 방범 순찰을 집중 수행한다. 탑재된 카메라와 감지 센서를 통해 연기, 불꽃, 이상 고온 현상 등 화재 징후를 실시간 감지하며 소방 통로 확보를 방해하는 적치물 발견 시 상인회를 통한 정리를 안내한다.
또한 실종자 발생 시 AI 기반 이동형 수색 기능을 가동해 신속한 수색을 돕고 인력 순찰의 한계를 보완할 예정이다.
로봇이 수집한 현장 데이터는 안양시 스마트도시통합센터 관제 시스템과 연계돼 24시간 실시간 모니터링되며 긴급상황 발생 시 경찰 및 소방당국에 즉시 전파돼 초기 대응에 나선다.
안양시는 10월 중 로봇 제작을 완료하고 12월까지 현장 실증을 추진한 뒤 오는 2027년 1월부터 2029년 12월까지 3년간 본운영 및 기능 고도화를 진행할 계획이다.
최대호 안양시장은 "이번 순찰로봇 도입은 인공지능 기술을 도민과 시민이 체감할 수 있는 안전 서비스로 연결하는 뜻깊은 시도"라며 "서울대 AI 융합 혁신 클러스터, 박달스마트시티 등 미래 성장의 축과 연계해 관련 산업을 적극 육성하고 '피지컬 AI 선도도시 안양'을 만들어 가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com