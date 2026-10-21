전남광주통합특별시, 장애인 권리증진 논의

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 21일 전국 장애인 교류대회를 후원했다
- 전국 장애인단체 500여 명은 복지 현안과 권리 증진을 논의했다
- 참석자들은 표창과 교류 프로그램으로 협력과 사회참여를 다졌다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 전국 장애인단체 간 교류를 확대하고 장애인 권리 증진과 사회참여 활성화에 나섰다.
전남광주통합특별시는 21일 여수 베네치아 호텔에서 열린 '제33회 전국 장애인 한마음교류대회'를 후원하고 장애인 복지정책 논의와 단체 간 교류를 지원했다고 밝혔다.
전남장애인단체총연합회와 한국장애인단체총연맹이 공동 주최한 이번 대회는 20일부터 이틀간 진행됐다. 전국 장애인단체 임원과 회원 등 500여 명이 참석해 장애인 복지 현안과 권리 증진 방안을 공유했다.
참석자들은 장애인 권리 보장과 복지정책을 주제로 한 강연과 세미나에서 주요 정책 과제를 논의했다. 장애인 복지 향상에 기여한 유공자에게 표창을 수여하고 교류 프로그램을 통해 단체 간 협력 기반도 다졌다. 2026 여수세계섬박람회 관람도 진행해 상호 이해와 화합을 도모했다.
정광선 전남광주통합특별시 돌봄복지국장은 "이번 대회가 전국 장애인단체 간 소통과 협력을 강화하고 복지와 권리 증진을 위한 다양한 의견을 나누는 계기가 되길 바란다"며 "장애인의 권리를 실질적으로 보장하고 차별 없이 지역사회에 참여할 수 있도록 관련 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com