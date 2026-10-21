철도공단, GTX-B 공사현장서 20개 기관 합동 재난대응 훈련

AI 핵심 요약beta
- 국가철도공단은 20일 GTX-B 건설현장에서 복합재난 대응훈련을 실시했다
- 20개 기관은 크레인 전도와 화재·붕괴 상황에서 대응체계를 점검했다
- 공단은 재난안전통신망과 중장비 동원 시스템을 활용해 훈련했다
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초기 대응~수습·복구 지휘체계 확인
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국가철도공단이 철도 건설현장에서 크레인 전도와 화재, 시설 붕괴가 연이어 발생하는 복합재난에 대비해 대응체계를 점검했다.
21일 철도공단은 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 용산~상봉 구간 제1공구 건설현장에서 20개 기관이 참여하는 '2026년 재난대응 안전한국 훈련'을 실시했다고 밝혔다.
재난대응 안전한국 훈련은 대형 재난 상황을 가정해 실전 대응 역량을 높이는 범정부 차원의 종합 재난대응 훈련이다.
이번 훈련은 집중호우와 돌풍으로 크레인이 넘어지면서 공중보행교를 타격하고, 파손된 건설자재 잔해로 화재와 작업시설 붕괴가 이어지는 복합재난 상황을 가정해 진행됐다.
공단과 용산구청, 용산소방서 등 20개 기관은 국가 재난안전통신망을 활용해 기관 간 재난 상황을 신속하게 공유하는 체계를 점검했다.
재난 발생 시 필요한 인력과 장비를 통합 관리하고 신속한 동원을 지원하는 재난관리자원 통합관리시스템을 통해 굴착기와 덤프트럭 등 중장비도 투입했다.
사고지원본부장을 맡은 정진혁 철도공단 이사장은 본사 재난대책상황실에서 재난 발생부터 초기 대응, 수습·복구까지 전 과정을 실시간으로 확인하고 지휘·통제했다.
정 이사장은 "복합재난 발생 시 피해를 최소화하기 위해서는 실전과 같은 훈련을 통한 신속하고 체계적인 대응이 중요하다"며 "앞으로도 유관기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 재난 대응 역량을 지속적으로 강화해 근로자와 국민의 생명과 안전을 지키는 데 앞장서겠다"고 말했다.
Q. 이번 재난대응 안전한국 훈련은 어디에서 진행됐나요?
A. GTX-B 노선 용산~상봉 구간 제1공구 건설현장에서 진행됐습니다. 국가철도공단과 용산구청, 용산소방서 등 20개 기관이 참여했습니다.
Q. 재난대응 안전한국 훈련은 어떤 훈련인가요?
A. 대형 재난 상황을 가정해 실전 대응 역량을 높이는 범정부 차원의 종합 재난대응 훈련입니다. 이번에는 철도 건설현장에서 여러 사고가 연이어 발생하는 복합재난에 대한 대응 체계를 점검했습니다.
Q. 구체적으로 어떤 사고 상황을 가정했나요?
A. 집중호우와 돌풍으로 크레인이 넘어지면서 공중보행교를 타격하는 상황을 가정했습니다. 이후 파손된 건설자재 잔해로 화재와 작업시설 붕괴가 이어지는 상황에 대응하는 훈련을 실시했습니다.
Q. 참여 기관들은 재난 정보를 공유하고 장비를 동원하기 위해 무엇을 활용했나요?
A. 국가 재난안전통신망을 활용해 기관 간 재난 상황을 신속하게 공유하는 체계를 점검했습니다. 필요한 인력과 장비를 통합 관리하고 신속한 동원을 지원하는 재난관리자원 통합관리시스템을 통해 굴착기와 덤프트럭 등 중장비도 투입했습니다.
Q. 훈련의 지휘와 통제는 어떻게 이뤄졌나요?
A. 사고지원본부장을 맡은 정진혁 국가철도공단 이사장이 본사 재난대책상황실에서 재난 발생부터 초기 대응, 수습·복구까지 전 과정을 실시간으로 확인하고 지휘·통제했습니다. 공단은 앞으로도 유관기관과 협력해 재난 대응 역량을 강화하겠다고 밝혔습니다.
chulsoofriend@newspim.com