광명시, 여성소통문화공간 '여성플러스센터' 22일 시범운영 시작

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 21일 여성플러스센터 시범운영에 돌입했다
- 센터는 휴식·문화·상담·소통 공간을 갖췄다
- 22일 인문학 강좌를 시작으로 내년 1월 정식 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
22일 인문학 클래스 시작으로 시범운영...내년 1월 정식 개관
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시에 여성과 시민의 일상에 휴식과 활력을 더할 새로운 소통·문화 복합공간이 문을 연다.
광명시는 오는 22일 인문학 원데이 클래스 '문장에 머물다'를 시작으로 '여성플러스센터'의 시범운영에 돌입한다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 여성플러스센터는 광명3동 공공복합청사 4층에 연면적 1150㎡ 규모로 조성된 광명시의 두 번째 여성소통문화공간이다. 시는 지난 2021년 광명7동 생활문화복지센터 내 첫 번째 공간인 '도란도란'을 개소해 운영 중이다.
센터는 가사와 육아, 직장생활 등으로 지친 여성과 시민들이 일상에서 벗어나 휴식과 문화활동을 즐기고 소통할 수 있도록 휴게 공간, 프로그램실, 상담 공간 등을 다채롭게 갖췄다.
주요 시설로는 ▲문화예술 교육 프로그램을 운영하는 '나눔배움실' ▲족욕실과 건식사우나를 구비한 여성 전용 '쉼공간' ▲개인·집단·부부 상담을 제공하는 '마음이음실' ▲영유아 동반 가족을 위한 '아이사랑' ▲주민 및 단체 모임 공간 '소담소담' ▲자유로운 교류가 가능한 '오픈라운지' 등이다.
센터는 22일 '나눔배움실'에서 '책으로 나누는 일상'과 '1인 낭독 체험' 등 두 가지 인문학 강좌로 첫 물꼬를 튼다. 앞으로 매월 다채로운 문화예술 프로그램을 선보일 예정이며 광명시민은 물론 관내 직장인이나 사업자라면 성별과 관계없이 누구나 참여할 수 있다.
'나눔배움실' 외 시설은 오는 11월 초부터 순차적으로 운영을 시작한다. 시는 올해 무료 시범운영을 통해 시설 및 운영 체계를 점검·보완한 뒤 내년 1월부터 본격적인 정식 운영에 들어갈 방침이다.
박승원 광명시장은 "여성플러스센터가 여성의 삶에 새로운 가능성을 더하고 시민 누구나 일상에서 복지와 문화를 체감하는 오아시스가 되길 기대한다"며 "앞으로도 시민의 삶의 질을 끌어올리는 생활밀착형 문화복지 공간을 지속해서 확충하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com