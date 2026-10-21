고창군, 신림·성내면 수요응답형 행복버스 운행…전화로 호출

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 21일 신림면·성내면에 수요응답형 행복버스를 도입했다
- AI 배차로 호출 위치·목적지에 맞춰 운행해 대기시간을 줄인다
- 두 노선은 오후 운행하며 전화·앱 호출, 이용요금은 1000원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 대중교통 이용이 불편한 농촌 주민들의 이동 편의를 높이기 위해 신림면과 성내면에 수요응답형 행복버스를 도입하고 운행을 시작했다고 21일 밝혔다.
수요응답형(DRT) 행복버스는 정해진 노선과 시간표에 맞춰 운행하는 기존 버스와 달리 이용자가 전화나 모바일 앱으로 호출하면 예약 수요에 따라 탄력적으로 운행하는 교통서비스다.
특히 인공지능(AI) 기반 실시간 배차 시스템을 활용해 이용자의 호출 위치와 목적지 등을 고려한 운행경로를 제공한다. 이를 통해 주민 대기시간을 줄이고 버스 운행 효율도 높일 수 있을 것으로 기대된다.
운행 구간은 신림면과 고창읍을 연결하는 노선, 성내면과 흥덕면을 잇는 노선 등 2개 구간이다. 신림면은 오후 1시40분부터 오후 6시30분까지, 성내면은 오후 1시부터 오후 6시30분까지 운행한다.
이용을 원하는 주민은 콜센터(1533-0777)나 모바일 앱으로 버스를 호출하면 된다. 이용요금은 1000원이다.
고창군은 주민들의 실제 이용 현황과 불편사항을 미리 파악하기 위해 지난 9월 30일부터 10월 10일까지 시범운행을 진행했다.
심덕섭 고창군수는 "수요응답형 행복버스 도입이 주민들의 대중교통 이용 편의를 높이는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 군민들의 다양한 교통수요를 반영한 맞춤형 교통서비스를 제공해 교통복지 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com