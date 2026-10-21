SKT, 성수서 '런메이트 캠프' 운영...AI로 러닝 자세 분석

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 21일 성수동 T팩토리에서 런메이트 캠프를 운영한다고 밝혔다
- 런메이트 캠프는 AI 러닝 분석과 전문 코칭을 제공하는 체험 프로그램이다
- SK텔레콤 고객은 최대 5명까지 무료로 참여하며 기기도 체험할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SKT 고객 최대 5인 무료...러닝 기기도 체험
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤이 가을 러닝 시즌을 맞아 인공지능(AI) 기반 러닝 자세 분석과 전문 코칭을 제공하는 체험형 프로그램을 운영한다.
SK텔레콤은 오는 11월 1일까지 서울 성수동 T 팩토리에서 '런메이트 캠프'를 운영한다고 21일 밝혔다.
런메이트 캠프는 신체 상태 점검부터 AI 기반 러닝 분석, 전문 코칭, 러닝 기기 체험까지 제공하는 프로그램이다. 러너들이 자신의 신체 상태와 달리기 자세를 점검하고 러닝 능력을 향상할 수 있도록 마련됐다.
SK텔레콤은 러닝 분석 전문기업 '메저러블'과 협업해 신체 균형과 안정성 점검, AI를 활용한 러닝 자세 분석, 전문 코칭 등을 제공한다.
해당 프로그램은 사전 예약제로 운영된다. SK텔레콤 고객은 본인을 포함해 최대 5인까지 무료로 참여할 수 있으며, 타 통신사 고객은 1인당 3만5000원을 내야 한다. 예약은 런메이트 캠프 프로모션 홈페이지에서 가능하다.
러닝 관련 스마트기기를 체험할 수 있는 공간도 마련됐다. 글로벌 GPS 스마트기기 브랜드 '가민(Garmin)'과 오픈형 이어폰 브랜드 '샥즈(Shokz)'의 제품을 직접 사용해 볼 수 있다.
현장에서는 '베스트 Max' 등 일부 요금제 이용 고객이 선택할 수 있는 스마트기기 할부금 할인 혜택도 안내한다. 기기 체험존은 별도 예약 없이 누구나 이용할 수 있다.
SK텔레콤은 다음 달 15일 고양종합운동장에서 열리는 '2026 가민런코리아'에서도 참가자의 완주 메달에 개인별 기록을 각인해 주는 부스를 운영할 예정이다.
윤재웅 SK텔레콤 프로덕트&브랜드본부장은 "러너 고객이 자신의 러닝 상태를 점검하고 가을 대회를 준비하는 과정을 지원하고자 '런메이트 캠프'를 마련했다"며 "앞으로도 러닝 관련 혜택을 지속적으로 선보이며 러너들의 도전과 성장을 함께하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com