부산서 선로 걷던 70대 남성 무궁화호 열차에 치여 숨져

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 20일 오후 9시 45분께 부산 사상구 사상역 인근 경부선 하행 선로에서 A(70대)씨가 운행 중이던 무궁화호 열차에 치여 숨졌다.
A씨는 구포역에서 사상역 방향으로 운행하는 열차가 지나가던 중 선로 갓길로 걸어가다 사고를 당한 것으로 알려졌다.
사고 여파로 해당 열차 운행이 중단됐다가 21일 0시를 넘겨 재개됐다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
ndh4000@newspim.com
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 20일 오후 9시 45분께 부산 사상구 사상역 인근 경부선 하행 선로에서 A(70대)씨가 운행 중이던 무궁화호 열차에 치여 숨졌다.
A씨는 구포역에서 사상역 방향으로 운행하는 열차가 지나가던 중 선로 갓길로 걸어가다 사고를 당한 것으로 알려졌다.
사고 여파로 해당 열차 운행이 중단됐다가 21일 0시를 넘겨 재개됐다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
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