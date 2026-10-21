"영도 골목·장터가 도시재생 무대로"…부산시, '도시재생박람회' 24일 개막

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 21일 영도에서 도시재생박람회를 연다고 밝혔다
- 박람회는 24일부터 25일까지 블루포트2021 등에서 열린다
- 16개 구·군 성과 전시와 강연·공연·체험행사가 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
16개 구·군 성과 소개·시민 체험
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 영도 물양장에서 도시재생 성과를 공유하는 자리가 마련된다
부산시는 오는 24일부터 25일까지 이틀간 영도구 블루포트2021과 봉래동 물양장 일원에서 '2026 제10회 부산도시재생박람회'를 개최한다고 21일 밝혔다.
올해 슬로건은 '해양수도 부산, 도시재생으로 으랏차차'다. 부산도시재생박람회는 2017년 시작된 전국 최초의 지자체 주최 도시재생 박람회다. 올해로 10회를 맞아 시는 평일 행사였던 기존 방식을 주말 축제 형태로 바꿨다.
24일 오후 2시 30분 블루포트2021에서 개막식이 열린다. 행사에는 도시재생 성과와 정책방향을 담은 영상 상영, 유공자 표창, 경진대회 시상식이 이어진다.
전재수 부산시장은 부산 청년을 대상으로 '미래 대전환의 중심, 해양수도 부산'이라는 주제로 특별강연을 한다. 경성대 강동진 교수가 참여하는 도시재생 세미나와 유튜버 강장군의 청년 특강, 크리에이터 토크콘서트도 진행된다.
도시재생 우수사례 발표대회, 부산 지역 7개 대학이 참여하는 청년 해커톤, 시민 제작 영상공모전 시사회도 열린다. 행사에는 부산 16개 구·군과 도시재생 마을공동체가 참여해 지역별 사업 성과를 소개한다.
행사장에는 시 정책관, 16개 구·군 도시재생관, 영도 경제기반형 홍보관이 마련된다. 로컬마켓과 영도 엠마켓, 푸드트럭 등 110여 개 부스도 운영된다.
시민은 영도 주요 명소를 돌아보는 투어버스, 전통놀이 기반 게임, 미디어 더빙 체험, 버스킹, 커피 시음 교육, 스탬프 투어 등에 참여할 수 있다.
전 시장은 "영도의 골목을 걷고 장터를 구경하며 공연을 즐길 수 있는 주말 행사로 준비했다"며 "시민들이 현장을 찾아 도시재생의 성과와 변화를 함께 확인해 주길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com