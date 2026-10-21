정점식 "경찰청장 임명 더 늦춰선 안 돼…경찰 질타만이 대통령 역할 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표는 21일 이재명 대통령에게 경찰청장 임명을 촉구했다
- 정 원내대표는 경찰청장 공석과 대행 체제 지속 이유를 해명하라고 요구했다
- 경찰 업무 과중은 정치권 책임이라며 현장 경찰관 안전 대책을 약속했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 21일 경찰의 날을 맞아 이재명 대통령을 향해 경찰청장 공석 사태를 지적하며 조속한 임명을 촉구했다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "경찰을 다그치고 질타하면서 경찰 개혁을 부르짖는 것만이 대통령이 할 일은 아니다"라며 이같이 밝혔다.
정 원내대표는 "대통령은 유능하고 헌신적인 다수의 경찰관이 본연의 업무에 집중할 수 있도록 격려하고, 조직의 기강을 다잡으며 일할 맛 나는 분위기를 조성할 책무가 있다"며 "그 시작은 정식 경찰청장의 임명"이라고 했다.
이어 "이 대통령은 오늘 경찰의 날을 맞아 도대체 왜 정식 경찰청장을 임명하지 않고 대행 체제를 지속시키는 것인지 그 이유부터 해명하길 바란다"면서 "신임 경찰청장 지명 절차에 착수할 것을 촉구한다"고 했다.
정 원내대표는 "최근 불행히도 장윤기 살인 사건, 제주 실종 허위 종결 사건 등 충격적인 사건이 벌어지면서 많은 국민과 정치권이 경찰을 질타하는 일이 있었다"면서도 "이는 일부 소수의 나쁜 경찰관들과 권력의 눈치를 보느라 바쁜 경찰 지휘부, 충분한 대책과 인력 확보 없이 경찰에 과중한 업무를 부과한 정치권의 책임이지 대다수 헌신적인 경찰관들의 잘못이 아니다"라고 주장했다.
특히 "2021년 문재인 정부의 검경수사권 조정 이후 경찰은 몰려드는 고소·고발 사건으로 업무 과부하를 겪었다"며 "지난 10월 2일 검사의 직접 보완수사가 완전히 폐지되면서 경찰의 업무 과중이 더욱 커질 우려가 있다"고 했다.
그러면서 "경찰이 본연의 업무에 집중하기 힘든 상황을 만든 사람들은 따로 있는데 비난의 화살이 현장의 경찰관들에게 쏟아지는 것 같아 마음이 편치 않다"고 했다.
정 원내대표는 "112 신고를 받으면 출동해야 하는 경찰관들은 늘 예기치 못한 위험과 어려움에 놓인다"며 "소방관들과 마찬가지로 경찰관들이 안전한 환경에서 일할 수 있도록 안전 확보 방안을 국회에서 마련해 나가겠다"고 약속했다.
이어 "지금 이 순간에도 범죄와 맞서 싸우며 국민의 치안을 지키고 계신 경찰관 여러분께 존경과 감사의 마음을 전한다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com