부산시, 도시철도 파업 대비 비상수송대책 가동…택시·버스 대체수송 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 21일 도시철도 파업 대비 비상수송체계를 점검했다
- 노조는 22일 최종교섭 결렬 시 23일 첫차부터 파업한다
- 파업 시 1~3호선 75% 운행하고 버스·택시를 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1~3호선 평시 75% 수준 운행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사 노사 최종교섭을 하루 앞두고 부산시가 도시철도 파업에 대비해 비상수송체계 점검에 나섰다.
부산시는 부산교통공사 노조가 23일 첫차부터 파업에 돌입할 가능성이 커지자 도시철도 운행과 대체 교통수단 운영을 중심으로 비상수송대책을 마련했다고 21일 밝혔다.
시는 전날 부산경찰청·부산교통공사·양산시 등과 대책회의를 열고 파업 시 관계기관 협조 체계를 점검했다.
노사는 지난 5월부터 18차례 단체교섭을 벌였지만 합의에 이르지 못했다. 부산지방노동위원회 조정도 지난달 29일 결렬됐고, 노조는 22일 최종교섭에서 타결하지 못하면 다음 날 파업에 들어가겠다고 밝힌 상태다.
시는 필수유지 인력 등을 투입해 1~3호선을 평일 기준 평균 75% 수준으로 운행할 계획이다. 출퇴근 시간대에는 평시와 같은 4~5분 간격으로 운행하고 그 외 시간대에는 8~20분 간격으로 배차간격을 늘린다.
무인자동화로 운영되는 4호선은 평시와 동일하게 100% 정상 운행한다. 시는 도시철도 운행률이 낮아지는 만큼 역 주변 혼잡과 환승 수요에 대응할 필요가 있다고 봤다.
파업이 시작되면 시는 당일부터 승용차요일제 운휴일을 해제하고 도시철도역 주변에 택시를 집중 배치한다. 시내버스 노선도 증편해 대체 수송력을 확보한다.
파업이 장기화되면 부산교통공사가 인력 지원을 요청할 경우 시 공무원을 역무 업무 현장에 투입하는 방안도 검토한다. 시는 도시철도와 연계된 버스 노선 운영을 조정해 시민 이동 불편을 줄이겠다는 방침이다.
황현철 교통국장은 "노사가 대화를 통해 가능한 한 이른 시일 안에 합의점을 찾아주길 당부한다"며 "시는 만일의 상황에 대비해 비상수송대책과 관계기관 협조체계를 가동하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com