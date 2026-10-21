전국 광역 단체장 10월 21일 일정

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장 등 시·도지사들이 7일 주요 일정에 참석했다.
- 세종시는 여성농업인의 날과 통합돌봄 정책간담회를 진행했다.
- 각 지자체는 기업·산업·문화·복지 관련 행사를 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲조상호 세종시장
-제4회 정례 기자간담회(9:10 정음실)
-제3회 여성농업인의 날 기념식(10:30 홍익대국제연수원)
-지역 통합돌봄 발전을 위한 통합돌봄 정책간담회(14:00 봉암출장소)
-2026 제9회 세종건축문화제 개막식(15:00 세종시교육청 평생교육원)
-국립여성사박물관 건립을 위한 세종시-성평등부-행복청 업무협약(16:00 행복청)
▲박수현 충남지사
-충남아동복지협회 도지사 간담회(14:30 외부접견실)
-2026년 기업인대상 시상식 개최(15:00 대회의실)
▲허태정 대전시장
-제2차 대전시 AI혁신전략위원회(10:00 대회의실)
-자치구 상생공감투어(중구)(14:00 기독교연합봉사회관)
-2026년 대전문화재단 제2차 임시이사회(17:00 예술가의집)
-제30회 대전광역시 보육인대회(18:40 대강당)
▲우상호 강원도지사
-「리더십 개론」과정 특강 (09:00 한림대학교)
-홍천 청년마을 공유주거 개소식 (11:20 홍천 청아람채)
-2026년 제2회 교육행정협의회 (15:00 도 교육청)
-온라인 도민과의 소통(16:30 본관 소회의실)
▲신용한 충북지사
-중소기업 리더스포럼(10:00 제주)
-우즈베키스탄 병원 관계자 감사장 수여식(17:30 여는마당)
▲민형배 전남광주특별시장
- 무안청사 부시장(균형발전·시민주권) 취임식(10:30 무안청사 왕인실)
▲ 박찬대 인천시장
- 인천 도시비전 브리핑 (09:30 브리핑룸)
- 제81주년 경찰의날 기념 행사 (10:20 인천경찰청)
- 제8회 국제치안산업대전 개막식 (14:45 송도 컨벤시아)
- 지하철 Wi Fi 고도화 시범사업 완료 현장방문 (16:30 운연역)
▲전재수 부산시장
- 국회 행정안전위원회 국정감사( 10:00 대회의실)
- 한화오션 부산엔지니어링센터 2차 투자 업무협약식( 15:00영상회의실)
▲박완수 경남지사
- 제30회 경남중소기업대상 시상식(10:30 창원컨벤션센터 6층)
- 2026 국제 우주산업 콘퍼런스 개회식(14:00 경상국립대학교 칠암캠퍼스 개교100주년기념관)
▲이철우 경북도지사
-대구경북 통합 지역성장 펀드 결성식(15:00 대구 엑스코)
- 2026년 한국걸스카우트경북연맹 창립 70주년 기념식(16:30 호텔인터불고 대구)
▲추경호 대구광역시장
-FIX 2026(10:30 엑스코)
- 대구컬렉션(13;30 패션디자인개발지원센터)
- 대구경북 광역이음 모빌리티 취업박람회(14:00 엑스코 서관)
- 대구경북 통합 지역성장펀드 결성식(15:00 엑스코 동관)
- 제53회 관광의 날 기념식(18:00 호텔수성 수성스퀘어)
▲추미애 경기도지사
- 주간회의 (10:00 율곡홀)
- 시장군수협의회 임원진 간담회 (17:00 도담소)
▲이원택 전북지사
- 공식일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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