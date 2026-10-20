전재수 시장 "부산, 익스피디아 선정 '2027 세계 여행지' 5위…글로벌 핫플"

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 20일 익스피디아 선정 2027년 여행지 5위에 올랐다고 밝혔다
- 부산 검색량은 전년보다 50% 늘어 한국 도시 중 유일하게 선정됐다
- 부산은 지속 가능한 관광 관리 역량을 인정받은 6곳에도 포함됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해안 도시 활기, 전통시장 다양한 먹거리 등
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 해외 여행객의 부산 관심이 높아지고 있는 가운데 글로벌 온라인여행사(OTA) 익스피디아가 꼽은 2027 올해의 여행지에 부산이 한국 도시로는 유일하게 이름을 올렸다.
부산시는 20일 익스피디아의 연례 여행 트렌드 보고서 '언팩 '27(Unpack '27)'에서 부산이 '2027 올해의 여행지' 10곳 가운데 5위로 선정됐다고 밝혔다.
이번 선정은 익스피디아의 항공편과 숙소 검색 데이터를 바탕으로 이뤄졌다. 부산 관련 검색량은 전년 같은 기간보다 50% 늘었다. 미국 사우스레이크타호가 195%로 가장 높았고 일본 효고 95%, 우루과이 푼타델에스테 65%, 미국 세도나 55%가 뒤를 이었다. 부산은 이들에 이어 5위를 기록했다.
익스피디아는 부산을 해변과 시장, 도시문화가 어우러진 여행지로 소개했다. 해동용궁사와 해운대해수욕장, 자갈치시장을 하루 일정으로 둘러볼 수 있는 주요 명소로 제시했다.
부산은 지속 가능한 관광 관리 역량을 평가하는 '스마트 트래블 헬스 체크' 기준을 충족한 6개 여행지에도 포함됐다. 이 기준은 관광객 밀집도 관리, 지역사회 참여, 관광 수익 재투자 등을 평가한다.
부산과 함께 일본 효고, 미국 세도나, 이탈리아 페루자, 호주 트위드, 영국 치체스터가 해당 기준을 충족했다.
익스피디아는 자사 검색 데이터와 전 세계 여행객 2만6000명을 대상으로 한 설문조사, 소셜미디어 분석 등을 토대로 '언팩 '27'을 작성했다. 보고서에는 한입 여행, 고딕 감성여행, 어른이 방학, 스크린 투어리즘 등 2027년 여행 흐름도 담겼다.
전재수 시장은 "부산이 세계 10대 여행지에 선정된 것은 해외 여행객의 관심이 높아졌다는 의미"라며 "지속 가능한 관광 관리와 지역사회 삶의 질을 함께 고려해 부산 관광의 질적 전환을 추진하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com