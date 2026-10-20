삼성 평택캠퍼스 찾은 민형배 시장…'호남 팹' 실행 구체화

AI 핵심 요약beta
- 민형배 시장 등 간부 20여명이 20일 평택캠퍼스를 방문했다
- 전남광주특별시는 반도체 클러스터 기반시설 조성 사례를 점검했다
- 간부진은 광주 메가팹 착공을 위한 행정 지원을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 간부진이 반도체 클러스터 조성과 관련해 삼성전자 평택캠퍼스를 찾아 벤치마킹에 나섰다.
20일 전남광주특별시에 따르면 민형배 시장과 실·국·본부장 등 주요 간부 20여명은 이날 삼성전자 평택캠퍼스를 찾았다.
이번 방문은 대규모 팹(Fab) 운영과 유치에 필수적인 전력·용수 공급망, 교통·정주 여건 등 최첨단 기반시설 구축 사례를 확인하는 자리였다.
이들은 고덕국제화계획지구와 평택캠퍼스 주변을 버스로 둘러보며 대규모 산업단지와 배후도시 연계현황을 점검했다.
이어 평택캠퍼스에 도착한 뒤 삼성전자로부터 현재 건설이 진행 중인 P5 공사현황에 대한 브리핑을 통해 첨단 메가팹 건설 공정과 기반시설 공급 체계를 확인했다.
또 최첨단 반도체 생산라인에 대해 클린룸 윈도우 투어를 진행하며 반도체 제조 공정 및 최신 설비 운영 현황을 설명 듣고, 삼성전자 현장 관계자들과 기반시설 조성 과정에서의 착안점 등을 논의했다.
민형배 전남광주통합특별시장은 "평택캠퍼스는 첨단 제조기반시설과 신도시 배후기능이 결합해 국가 전략산업의 심장으로 도약한 대표적 모델"이라고 평가했다.
이어 "P4, P5 현장을 보며 무엇을 더 일찍 준비해야 할지 확인한 만큼 기업의 시간이 행정 때문에 지체되는 일은 결코 없을 것"이라고 강조했다.
그러면서 "머지않은 날 평택이 아닌 광주 메가팹 착공 현장에서 다시 만나 '전남광주로 오길 잘했다'고 생각하실 수 있도록 확실하게 준비하겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com