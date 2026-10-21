[기고] 안전한 오늘이 지키는 내일의 연금, 연금과 안전의 공유결합

AI 핵심 요약beta
- 박경인 실장은 20일 연금과 안전의 연결 필요성을 강조했다
- 안전한 일터가 건강과 소득을 지켜야 노후 준비도 가능하다
- 장애·유족연금과 예방체계가 결합한 생애 안전망이 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국민연금에서 31년 동안 일하며 수많은 가입자와 수급자를 만났다. 그중에서도 오래 마음에 남은 한 분이 있다. 도로관리 현장에서 일하다 교통사고로 세상을 떠난 40대 가장, 두 아이의 아버지였다.
사고와 함께 가족의 삶도, 일터와의 연결도 끊겼고, 성실하게 내던 연금보험료도 더 이상 이어갈 수 없었다. 상담 창구에서 만난 배우자의 "조금만 더 조심했더라면··"이라는 말은 지금도 기억에 남는다. 필자는 한 사람의 노후가 먼 미래에서 시작되는 것이 아니라, 바로 오늘의 일터에서부터 지켜져야 한다는 사실을 깊이 느꼈다.
우리 삶에는 평소에는 잘 보이지 않지만 삶을 지탱하는 두 개의 안전망이 있다. 하나는 노후의 소득을 지켜주는 연금이고, 다른 하나는 오늘의 생명과 건강을 지켜주는 안전이다. 서로 다른 영역처럼 보이지만 공통점은 분명하다. 우리는 언제까지 건강하게 일할 수 있을지, 언제 사고가 날지, 은퇴 후 얼마나 오랫동안 소득이 필요할지 정확히 알 수 없다. 안전은 사고가 일어나기 전에 위험을 줄이는 일이고, 연금은 소득이 끊긴 뒤의 삶을 위해 일하는 동안 차곡차곡 준비하는 일이다. 두 안전망 모두 위험이 현실이 되기 전, '나중'이 아니라 '지금'의 준비가 중요하다.
화학에는 원자들이 전자를 서로 나누어 가지면서 더 안정된 상태가 되는 '공유결합'이라는 개념이 있다. 연금과 안전의 관계도 이와 비슷하다. 각각의 역할은 다르지만 서로 연결될 때 우리의 삶을 더 단단하게 지킬 수 있다. 안전한 일터가 있어야 건강하게 일할 수 있고, 건강하게 일할 수 있어야 안정적인 소득을 바탕으로 노후를 준비할 수 있다. 반대로 산업재해나 질병으로 일할 능력을 잃으면 당장의 소득뿐 아니라 연금을 쌓아갈 기회도 줄어든다. 한 번의 사고가 현재와 미래를 동시에 흔드는 것이다.
연금제도 안에도 이러한 연결고리가 이미 존재한다. 국민연금의 장애연금은 질병이나 부상으로 장애가 남은 가입자의 생활을 뒷받침하고, 유족연금은 가입자가 사망했을 때 남은 가족의 생계를 지원한다. 연금은 단지 은퇴 이후를 위한 제도에 그치지 않고, 사고와 질병이라는 예상하기 어려운 위험에 대응하는 사회적 안전망이기도 하다.
두 안전망은 어느 하나만으로 완성되지는 않는다는 점에서도 닮았다. 연금 하나만으로 노후의 모든 위험을 감당하기는 어렵다. 그래서 국민연금에 퇴직연금과 개인연금 등을 더하는 다층적 노후소득보장체계가 중요하다. 안전도 마찬가지다. 안전은 담당자 한 사람의 노력이나 하나의 법과 제도만으로 완성되지 않는다. 경영진의 관심과 관리자의 책임, 근로자의 참여가 함께 이루어져야 하며 위험성 평가와 안전교육, 작업환경 개선 같은 예방수단도 제대로 작동해야 한다. 즉 연금은 여러 소득보장제도가 연결될 때, 안전은 여러 주체와 예방수단이 함께 작동할 때 더 견고해진다.
연금과 안전의 공유결합은 거창한 것이 아니다. 오늘 일터에서 안전수칙을 한 번 더 확인하는 일, 내 연금 가입 이력을 한 번 살펴보고 부족한 부분을 준비하는 일에서 시작될 수 있다. 연금은 미래의 나를 보호하고, 안전은 오늘의 나를 보호한다. 이제 우리 사회가 만들어가야 할 것은 따로 존재하는 안전망이 아니라, 서로 연결되고 보완하는 '생애 안전망'이다.
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