전주시의회, 최강문 전주문화재단 대표이사 후보자 '부적합' 의견 채택

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회는 20일 최강문 전주문화재단 대표이사 후보자를 검증했다
- 의회는 후보자의 경영 역량과 직무 전문성을 심사해 부적합 판단을 내렸다
- 전주시의회는 부적합 의견을 전주시에 전달하기로 했다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시의회가 전주문화재단을 이끌 대표이사 후보자의 경영 역량과 직무 전문성을 검증한 결과 부적합 판단을 내리고 전주시에 의견을 전달하기로 했다.
전주시의회는 20일 최강문(61) 전주문화재단 대표이사 후보자에 대한 인사청문회를 열고 '부적합' 의견을 채택했다.
이날 청문회에는 김동헌 부의장이 위원장을 맡고 이동문 의원이 부위원장으로 참여했으며 김수민, 이성국, 신동이, 신유정, 신인철, 전윤미, 최명철 의원 등 총 9명이 후보자의 자질을 검증했다.
의원들은 후보자의 방송 콘텐츠 제작 및 기업 경영 경력 등 이력을 바탕으로 재단 운영 철학과 발전 방향, 대표이사로서의 직무 적합성을 집중적으로 살폈다.
주요 질의는 지역 문화예술 생태계 활성화와 지원 방안, 문화재단 조직 운영 및 독립성 강화 전략, 지역 예술인과의 소통 및 갈등 해결 방안, 디지털 문화콘텐츠 활용 전략, 재단의 자생력 확보와 재정 건전성 강화 방안 등에 초점이 맞춰졌다.
김동헌 위원장은 "전주문화재단은 지역 문화예술 창작 인프라와 시민의 문화 향유 기회를 책임지는 핵심 기관인 만큼 경영 능력과 전문성을 중심으로 후보자의 자질을 철저히 검증했다"며 "후보자의 전문성이 재단을 이끌어가기에는 다소 부족하다는 결론에 따라 부적합 의견을 채택했다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com