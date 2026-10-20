대전기상청, 초등학교 찾아가는 기상과학 체험교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청은 20일 초등학생 대상 기상과학 체험을 운영했다
- 기상관측차량이 학교를 찾아 날씨 관측 원리와 예보 과정을 소개했다
- 지역 4개교 학생 100명은 장비 원리와 라디오존데 체험에 참여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지방기상청은 지역 초등학생을 대상으로 찾아가는 기상과학 체험 프로그램 '움직이는 기상관측소'를 운영했다고 20일 밝혔다.
이번 교육은 기상관측장비를 갖춘 차량이 학교를 직접 방문해 학생들에게 날씨 관측 원리와 기상예보 과정을 소개하는 방식으로 진행됐다.
올해는 상·하반기에 걸쳐 지역 4개 초등학교 4~6학년 학생 100명이 참여했다.
상반기에는 6월 10일 대전상원초등학교 6학년 23명과 16일 대전자운초등학교 6학년 20명을 대상으로 교육을 실시했다. 하반기에는 지난달 19일 대전죽동초등학교 4학년 21명에 이어 이달 20일 대전동문초등학교 6학년 36명이 체험에 참여했다.
학생들은 기상관측차량에 설치된 각종 장비의 작동 원리를 살펴보고 관측 자료가 날씨 예보에 활용되는 과정을 배웠다. 특히 고층 대기의 기상정보를 수집하는 라디오존데를 띄워보는 체험에 높은 관심을 보였다.
윤기한 대전지방기상청장은 "기상관측차량을 활용한 체험교육이 학생들에게 기상과학에 대한 호기심을 키우는 계기가 됐기를 바란다"며 "나아가 기후위기와 같은 환경 문제를 생각해 보는 기회가 되길 기대한다"고 말했다.
nn0416@newspim.com