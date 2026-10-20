기획처, 1400조 정부기금 자산운용 개선 추진…미래기금 운용체계 검토

AI 핵심 요약beta
- 기획예산처는 20일 정부기금 자산운용 개선 간담회를 열었다
- 1400조원 규모 기금의 안정성과 수익성 제고 방안을 논의했다
- 내년 설립될 미래기금의 전문적이고 효율적인 운용체계를 검토했다
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기금별 특성 고려해 자산배분·운용 전문성 강화
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 기획예산처가 미래대응기금(미래기금) 설치를 앞두고 정부기금의 자산운용 효율성을 높이기 위한 방안 마련에 나섰다. 1400조원에 이르는 정부기금 자산을 안정적으로 관리하면서 수익성도 높이겠다는 계획이다.
기획처는 20일 박홍근 장관 주재로 학계와 연구기관, 자산운용업계 등 민간 전문가들이 참석한 가운데 간담회를 열고 기금 수익성 제고를 위한 자산운용 개선 방안을 논의했다고 밝혔다.
박 장관은 이날 "최근 대내외 경제 여건의 불확실성이 지속되고 금융시장의 변동성이 확대되는 등 자산운용 여건이 녹록지 않다"며 "정부기금 자산을 안정적으로 관리하면서도 수익성을 높이기 위한 노력이 중요하다"고 말했다.
참석 전문가들은 기금별 특성을 고려한 자산운용 전략과 운용 전문성 강화를 주문했다. 특히 기금의 안정성과 유동성을 확보하면서 자금 운용 가능 기간과 위험 감내 수준 등을 고려해 자산의 합리적 배분을 주문했다.
내년 설립 예정인 미래기금의 자산운용 방안도 논의됐다. 박 장관은 미래대응기금이 전략적 투자 플랫폼이자 재정안정화 장치로서 대규모 자금을 운용하는 만큼, 기금의 규모와 특성에 맞는 효율적인 운용체계를 마련해야 한다고 강조했다.
전문가들은 기존 연기금투자풀을 활용하는 방안과 별도 전담기관을 선정하는 방안의 장단점을 비교·검토해 전문기관의 운용 역량을 충분히 활용할 필요가 있다는 의견도 제시했다.
박 장관은 "전문가들의 다양한 의견을 바탕으로 기금 수익성 제고를 위한 제도개선 방안을 검토하고, 미래대응기금의 특성에 적합한 효율적인 자산운용 체계를 마련할 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com