경기도, 민선 9기 첫 조직개편 단행...'30개 실·국→25개' 역량 극대화

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 20일 민선 9기 첫 대규모 조직개편안을 마련했다
- 본청을 30개 실·국에서 25개로 줄이고 유사 기능을 통합했다
- 재정·교통·경제 기능을 재편해 미래산업과 지역균형에 집중한다
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확보된 조직역량 AI·반도체·노동안전 등 도민 체감 분야 집중
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 분산된 정책 기능을 과감히 통합하고 핵심 행정 수요에 조직 역량을 집중하는 민선 9기 첫 대규모 조직개편을 추진한다.
경기도는 개별 사업 및 현안 대응 중심으로 비대해진 조직을 대폭 정비해 정책 대응 속도와 실행력을 끌어올리는 조직개편안을 마련해 오는 21일 입법예고한다고 20일 밝혔다.
개편안에 따르면 본청 조직은 현행 30개 실·국 5담당관 151과에서 25개 실·국 5담당관 141과로 통합·축소 조정된다. 5개 실·국과 10개 과가 줄어드는 셈이다.
이번 조직개편의 핵심은 부서 간 칸막이를 허물고 유사·중복 기능을 구조조정해 마련된 역량을 미래 핵심 산업에 재배치하는 데 있다.
우선 세입·예산·공유재산 관리 기능을 총괄할 '재정기획국'이 신설되며 교통국·철도항만물류국·경기국제공항추진단은 '교통혁신실'로 통합·격상해 광역교통 정책의 총괄 기능을 강화한다.
경제·산업 기능은 '경제산업실'로 일원화해 민생경제와 반도체·첨단산업 두 축으로 운용하며 균형발전기획실·평화협력국·경기북부특별자치도추진단은 '평화균형기획실'로 전격 통합돼 경기 북동부 발전 정책 추진력을 높인다.
아울러 농수산생명과학국과 축산동물복지국은 '농축수산생명국'으로 합쳐지며 도시주택실과 도시개발국은 전문성 제고를 위해 '도시기획국'과 '주택정책국'으로 재편된다. 공정경제·특사경·체납징수·행정심판을 아우르는 '공정경제사회국'과 미래세대 지원을 위한 '미래세대국'도 새롭게 들어선다.
이렇게 재정비된 조직 역량은 미래 핵심 분야로 대거 투입된다. '반도체첨단산업기획관'을 신설해 반도체 초격차 전략을 지원하고 노동국을 '노동산업안전국'으로 개편해 현장 안전망을 강화한다.
정두석 경기도 기획조정실장은 "이번 조직개편은 기능 통합을 통해 조직의 역할과 책임을 명확히 하고 확보된 역량을 미래 핵심 분야에 집중하는 데 주안점을 뒀다"며 "도민이 피부로 체감할 수 있는 정책 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
경기도는 21일부터 26일까지 입법예고를 거쳐 경기도의회 심의·의결을 받아 조직개편안을 최종 확정할 예정이다.
1141world@newspim.com