[오늘날씨] 전국 곳곳 오전에 비…오후부터 '쌀쌀'

AI 핵심 요약beta
- 21일 기상청은 전국에 오전까지 비가 내린다고 예보했다
- 비는 오후에 그치고 한낮 기온은 10도 중반까지 떨어지겠다
- 미세먼지는 전국에서 좋음 수준을 보이고 바다 물결은 높겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울 아침 13도·한낮 15도
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일 21일은 오전에 전국 곳곳에서 비가 내리겠다. 비는 오후에 그치지만 한낮 기온이 10도 중반까지 떨어져 건강에 유의해야겠다.
21일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 북서쪽에서 다가오는 기압골의 영향을 받다가 벗어나 중국 북부지방에서 확장하는 찬 대륙 고기압의 가장자리에 들겠다.
전국이 새벽에서 오전 한때 비가 내리다가 차차 그쳐 오후부터는 점차 개겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기북부·강원영서북부 5mm 미만이다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 13도 ▲인천 13도 ▲수원 13도 ▲춘천 11도 ▲강릉 15도 ▲청주 14도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 15도 ▲부산 15도 ▲울산 16도 ▲제주 18도다.
최고기온은 ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 19도 ▲청주 17도 ▲대전 18도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 19도 ▲부산 22도 ▲울산 21도 ▲제주 22도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 1.0~3.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~3.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com