경찰, 프로야구 포스트시즌 온라인 암표 입건 전 조사 착수

AI 핵심 요약beta
- 경찰은 20일 프로야구 포스트시즌 입장권 부정판매 의심자를 조사했다
- 경찰은 매크로·타인 계정 이용 등 추가 위법행위도 확인할 방침이다
- 경찰은 범죄수익에 대한 몰수·추징보전 등 환수 조치를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 중고거래 플랫폼 등에서 프로야구 포스트시즌 입장권을 부정판매한 것으로 의심되는 이들에 대해 입건 전 조사에 착수했다.
경찰청은 20일 문화체육관광부 지정 신고기관인 국민체육진흥공단의 수사의뢰를 받아 조사에 나섰다고 밝혔다.
경찰은 시도경찰청 사이버수사대를 중심으로 의뢰된 사안을 신속히 조사할 방침이다. 입장권 구매 과정에서 매크로 프로그램이나 타인 계정을 이용한 부정구매, 업무방해 등 다른 위법행위가 있었는지도 함께 확인할 예정이다.
범행 규모와 수법, 도주·증거인멸 우려 등을 종합적으로 고려해 구속영장 신청을 검토하고, 범죄수익에 대해서는 기소 전 몰수·추징보전 등 환수 조치를 추진할 계획이다.
경찰은 지난 8월 28일 개정 국민체육진흥법 시행으로 매크로 프로그램을 사용하지 않았더라도 판매자 동의 없이 상습적으로 또는 영업으로 구입가보다 비싸게 입장권을 되파는 행위는 처벌 대상이 된다며 주의를 당부했다.
앞서 경기북부경찰청은 매크로 프로그램과 타인 계정 등을 이용해 콘서트 등 입장권을 대량 선점한 뒤 약 8년간 중고거래 플랫폼에서 24억원어치를 재판매한 전문 암표상을 지난 6월 구속했다. 이 사건에서는 약 12억원에 대해 기소 전 추징보전 조치가 이뤄졌다.
울산경찰청도 같은 방식으로 공연 등 입장권을 대량 선점해 약 11개월간 8억원어치를 재판매한 암표상을 지난 8월 구속하고, 약 4억원을 기소 전 추징보전했다.
calebcao@newspim.com