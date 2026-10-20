부산시, 북항 '부캉이' 3차 외해 유도작업 21일 진행

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 21일 북항 인공수로 상어 부캉이의 외해 유도작업을 추진했다
- 부캉이는 먹이활동이 없고 수온 하락으로 건강 악화 우려가 커졌다
- 당국은 그물·폰툰·잠수사를 투입해 세 번째 유도작업에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기관 간 협력 방안 마련·점검 논의
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 한 달 넘게 부산 북항 인공수로에 머문 상어 '부캉이'를 바다로 돌려보내기 위한 세 번째 작업이 진행된다. 부산시가 수온 하강과 부캉이 건강 악화 등을 우려해 작업 시기를 앞당긴 것이다.
시는 21일 해양수산부와 국립해양생물자원관 등 관계기관과 합동으로 북항친수공원 경관수로의 흑상어 '부캉이'에 대한 3차 외해 유도작업을 추진한다고 20일 밝혔다.
시는 이날 오전 10시 부산역 인근에서 부산시, 해양수산부, 국립해양생물자원관, 국립수산과학원, 부산항만공사, 부산시설공단 등 10개 기관이 참여한 대책회의를 개최했다. 회의에서는 세부 실행계획과 기관별 역할을 협의했다.
작업은 해양수산부 해양생태과와 국립해양생물자원관이 총괄한다. 관계기관은 상어의 안전한 외해 이동과 현장 안전관리를 위해 협력한다.
이번 유도작업은 부캉이의 먹이활동이 확인되지 않은 상황에서 기온과 수온이 떨어지면 건강 악화 가능성이 커진다는 전문기관 판단에 따른 것이다.
국립수산과학원은 최근 현장 점검에서 부캉이의 유영 상태 등을 근거로 당장 큰 건강 이상은 없다고 판단했다. 다만 수로 수온은 약 22도이며 다음 달 중순에는 흑상어 활동에 지장을 줄 수 있는 18도까지 내려갈 것으로 예측됐다.
21일에는 크루즈선 운항 일정이 없고 22일부터 기온이 크게 떨어질 것으로 예상돼 유도작업 적기로 선정됐다.
부캉이는 지난달 18일 북항친수공원 인공수로에서 발견됐다. 당국은 지난달 29일 선박과 워터펌프를, 이달 2일에는 길이 약 50m의 차단 그물을 투입해 두 차례 유도작업을 벌였지만 실패했다.
3차 작업은 앞선 유도 과정에서 확인된 수로 지형과 수심 등의 한계를 보완하는 방식이다. 그물과 폰툰(수상 작업용 부유시설), 잠수사 등을 활용한다.
작업은 이날 오후 사전조사부터 시작된다. 수중음파탐지기와 수중드론으로 수로 입구의 해저지형과 장애물을 점검한다.
21일 오전에는 제5~6보도교 일원에 차단 그물과 폰툰 등 유도장비를 설치하고 사전 연습을 실시한다. 현장 준비가 끝나는 대로 외해 유도작업에 착수할 계획이다.
작업반은 폰툰에 연결된 그물을 외해 방향으로 이동시키며 부캉이의 이동을 유도하고 수로 안쪽으로 되돌아오지 못하도록 후방을 차단한다. 드론으로 상어의 위치와 움직임을 실시간으로 확인하고 잠수사가 수중 장애물과 그물 상태를 점검한다.
시는 상어의 안전과 함께 방문객 안전관리에도 주력한다. 국립해양생물자원관 등 전문기관은 부캉이의 행동과 건강 상태를 관찰하며 작업을 지휘하고 이상 징후가 나타나면 작업 방식과 속도를 조정한다.
시는 부산항만공사, 부산시설공단, 경찰, 해양경찰 등과 협력해 제5~6보도교와 주요 작업구역의 출입을 통제한다. 안전요원 배치와 현장 순찰도 강화할 방침이다.
전재수 시장은 "부캉이의 건강과 수온 변화 등을 고려할 때 신속한 외해 유도가 필요한 상황"이라고 진단하며 "해양수산부와 전문기관을 중심으로 추진하는 작업에 적극 협력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com