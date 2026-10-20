[중국증시 마감] 휴머노이드 로봇株 연일 강세…기술주 상승 주도

AI 핵심 요약beta
- 20일 중국 본토 A주 4대 지수가 혼조세로 마감했다
- 거래대금은 늘었고 3700여개 종목이 상승했다
- 휴머노이드 로봇·자동화 장비 등 기술주가 강세를 보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
선전성분지수 11801.29(-16.13, -0.14%)
촹예반지수 2739.20(-7.09, -0.26%)
커촹50지수 1342.42(+13.23, +1.00%)
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 20일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 혼조 마감했다.
상하이종합지수는 0.12% 상승한 3735.37포인트를, 선전성분지수는 0.14% 하락한 11801.29 포인트를 기록했고 촹예반(創業板)지수는 0.26% 떨어진 2739.20포인트로, 커촹50(科創50)지수는 1.00% 오른 1342.42 포인트로 장을 마쳤다.
이날 시장 전체 거래대금은 1조4715억 위안으로 전 거래일 대비 227억 위안 늘었고, 전체 시장에서 3700개가 넘는 종목이 상승했다.
업종별로는 휴머노이드 로봇과 자동화 장비, 반도체 등 기술주가 강세를 보인 반면 석탄과 조선·방산 테마주, 자동차 완성차, 공항·항공운송은 약세를 나타냈다. 시장에서는 인공지능(AI)과 로봇을 중심으로 한 기술 테마에 매수세가 집중됐지만, 지수 전반의 상승으로 이어지지는 않았다.
가장 눈에 띈 흐름은 전날에 이어 강세를 보인 휴머노이드 로봇과 자동화 장비의 동반 상승세다. 로봇 완제품 기업뿐 아니라 정밀부품, 감속기, 센서, 머신비전 등 산업 생태계 전반으로 매수세가 확산했다.
정책 측면에서는 전날인 19일 중국 국무원 신문판공실 브리핑에서 상무부와 공업정보화부 등 관계 부처가 과학기술을 활용한 상업·유통 산업의 발전 방안을 설명한 점이 주목된다. 공업정보화부는 중국의 체화지능 산업 발전 현황을 소개하면서 2026년 상반기 휴머노이드 로봇 완제품 종류가 400개를 넘어섰고, 생산량은 4만 대를 웃돌았다고 밝혔다. 연간 생산량은 10만 대를 넘어설 것으로 전망했다.
산업 정책과 생산 확대 전망이 맞물리면서 투자자들의 관심이 단순한 기술 개발을 넘어 부품 공급과 양산 확대, 실제 산업 현장 도입 가능성으로 이동한 것으로 풀이된다.
특히 로봇 산업은 모터·감속기·정밀구동 부품·센서·신소재 등 다양한 산업으로 수요가 파급된다. 이에 따라 완제품 기업뿐 아니라 공급망에 속한 부품 기업까지 수혜 기대가 확산하기 쉽다. 이날 자동화 장비와 감속기 업종이 휴머노이드 로봇과 함께 상승한 것도 이러한 산업 연계성을 반영한 것으로 해석된다.
반도체와 소비전자 업종이 동반 강세를 보인 것도 이날 증시의 특징이다. 이들 업종의 강세는 AI 산업의 확장이 반도체와 전자부품, 단말기 등으로 이어질 수 있다는 기대와 연결해 볼 수 있다. AI가 데이터센터 중심의 연산 인프라를 넘어 단말기와 로봇 등 실제 제품에 탑재되는 방향으로 발전하면 고성능 칩과 통신 모듈, 센서, 정밀 전자부품에 대한 수요도 확대될 수 있기 때문이다.
결론적으로 이날 A주는 경기 전반의 강한 회복보다는 AI·로봇 산업의 성장 기대가 주도한 선별적 상승 장세로 요약할 수 있다. 중국 증시 전반의 낙관론이 강해졌다기보다, 성장 가능성이 높은 산업을 중심으로 투자자들의 선택적 매수세가 강화됐다는 데 있다.
한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7200 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7208 위안) 대비 0.0008 위안 내린 것으로 위안화 가치로는 0.012% 오른 것이다.
pxx17@newspim.com