[2026 국감]반도체 인력난 해법은…김대중 "2030년 대비, 1만명 양성"

AI 핵심 요약beta
- 김문수 의원은 20일 반도체 생산시설 유치에 앞서 기술인력 확보가 시급하다고 지적했다
- 김대중 교육감은 2030년 생산시설 가동에 맞춰 고졸 인력 1만명 양성을 추진한다고 밝혔다
- 직업계고 개편과 권역별 실습시설 구축이 추진되지만 구체적 실행계획은 과제로 남았다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주 지역 반도체 산업의 성공적인 안착을 위해서는 생산시설 유치뿐 아니라 현장에 투입할 기술인력 확보와 실습 기반 구축이 시급하다는 지적이 국정감사에서 나왔다.
더불어민주당 김문수 의원은 20일 전남광주통합특별시교육청 전남청사 대회의실에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 반도체 산업 인력 수급 문제를 제기했다.
이에 김대중 교육감은 2030년 생산시설 가동에 대비해 고졸 기술인력 1만명 양성을 추진하고 있다고 밝혔다.
김 의원은 광주·전남에 반도체 생산시설 4기가 들어설 경우 관련 산업을 포함해 약 9만명의 인력이 필요할 것으로 추산했다. 이 가운데 고졸 인력은 3만5000명, 전문학사급은 2만3000명으로 전체의 약 64%를 차지한다.
김 의원은 석·박사급 연구인력뿐 아니라 생산 현장을 담당할 기술인력 확보가 중요하다고 강조했다. 광주과학기술원(GIST)의 반도체 관련 대학원 과정과 전남대의 관련 학과 신설 계획이 추진되고 있지만 직업계고 중심의 인력 공급 체계는 대규모 수요에 대응하기 부족할 수 있다고 지적했다.
김 교육감은 직업계고 관련 학과 개편과 학교 설립을 검토하고 반도체 소재·부품·장비 분야 인력 양성도 병행하겠다고 설명했다.
현장 실습시설 확충도 과제로 제시됐다. 김 의원은 실제 생산공정과 유사한 환경에서 교육할 수 있는 반도체 미니팹 구축 필요성을 제기했다.
김 교육감은 "좋은 반도체 일자리가 생기더라도 전남광주 학생들이 취업할 수 있도록 준비된 경로를 만들어야 한다"며 한국폴리텍대학 및 전남대와 협력해 권역별 실습시설 구축을 추진하고 있다고 밝혔다.
다만 1만명 양성을 위한 연도별 교육계획과 미니팹 구축 규모, 예산 확보 방안은 구체적으로 제시되지 않아 실질적인 실행계획 마련이 향후 과제로 남았다.
ej7648@newspim.com