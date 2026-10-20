경남도, 수도권 기업 2조6430억 투자 유치…역대 최대 규모 협약

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 20일 17개 기업과 2조6430억원 투자협약을 체결했다
- 이번 협약은 단일 행사 기준 역대 최대 규모로 신규고용 850명을 창출한다
- 삼성중공업·두산에너빌리티 투자 구체화로 산업·일자리 확대를 추진한다
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17개 기업 투자 유치 성과
850명 신규 고용 계획 발표
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 삼성중공업·두산에너빌리티 등 수도권 기업을 사상 최대 규모 투자로 이끌어냈다.
경남도는 20일 서울 웨스틴조선호텔에서 수도권 기업 최고경영자(CEO)와 잠재 투자기업 관계자 300여 명이 참석한 가운데 '2026 경남도 투자유치 설명회를 개최했다고 밝혔다.
도는 이날 17개 기업과 총 2조6430억 원 규모의 투자협약을 체결했으며 신규고용 계획은 850명에 이른다.
이는 2009년 도가 투자유치 설명회를 시작한 이후 단일 행사에서 체결된 투자협약으로는 가장 큰 규모다. 도는 지난해 처음으로 연간 투자유치액 10조 원을 달성한 데 이어 올해도 10조 원대를 기록, 2년 연속 10조 원 시대를 이어갔다.
'경남이 여는 투자와 성장의 미래'라는 주제로 열린 이번 설명회에서 도는 경남의 산업 기반과 투자환경을 소개하고 기업별 투자 수요에 맞춘 상담과 교류를 진행했다. 투자 우수기업 7개사 표창도 함께 이뤄졌다.
박완수 지사는 "지난 7월 정부가 발표한 대규모 투자계획과 관련해 경남은 다른 지역보다 빠르게 투자를 실행할 수 있는 여건을 갖췄다"며 "주요 기업의 입지와 구체화된 투자계획, 도의 전담조직 지원을 바탕으로 신속한 실행이 가능하다"고 말했다.
그러면서 "경남은 지난 50년간 대한민국 제조업을 이끌어온 중심지로, K-우주항공·K-방산·K-원전·K-조선 등 세계적 경쟁력을 갖춘 산업 기반이 있다"고 설명하며 "북극항로 시대의 본격화와 진해신항, 가덕도신공항, 남부내륙철도 등 교통·물류 인프라 확충이 기업 투자 여건을 강화할 것"이라고 강조했다.
창원에서는 동원글로벌터미널부산이 진해신항 서컨테이너부두에 2000억 원을 투자하고 88명을 고용할 계획이다. 영케미칼도 웅동지구에 1000억 원을 투자하고 60명을 채용한다.
진주에서는 하나에어로다이나믹스가 항공국가산업단지에 400억 원, 에스아이항공이 50억 원을 투자한다. 두 회사의 신규고용 계획은 각각 20명과 10명이다.
사천에서는 에스앤케이항공이 150억 원, 유앤아이이앤씨가 110억 원, 텔레픽스가 100억 원을 투자한다. 항공기 정밀부품과 발사체 구조물, 위성·인공지능(AI) 분야가 투자 대상이다.
밀양에서는 스페이스프로가 상남면에 우주항공 분야 600억 원을 투자하고 60명을 고용한다. 바이오그린은 나노융합국가산업단지에 650억 원을 투자하고 52명을 채용하며 그린메탄올 공급 확대를 추진한다.
양산에서는 대원플러스그룹이 신기2지구에 관광·MICE(기업회의·전시) 분야 2600억 원을 투자하고 180명을 고용한다. 함안에서는 삼성중공업이 칠서일반산업단지에 조선기자재 투자를 추진하고 SL일렉트릭이 에너지저장장치(ESS) 등 정밀기계 분야에 420억원을 투자하며 80명을 채용한다.
산청에서는 원그대로진이 한방항노화산업단지에 식품·바이오 분야 100억 원을 투자하고 10명을 고용한다. 특허 건조공법을 활용한 식품 생산 기반을 갖추고 생산·유통·수출 거점으로 육성한다는 계획이다.
도는 삼성중공업의 거제 지역 투자와 두산에너빌리티의 창원 지역 첨단산업 투자계획이 구체화된 점을 투자유치 성과로 꼽았다. 두산에너빌리티는 창원국가산단에 원자력 설비를, 삼성중공업은 거제 장평동과 함안 칠서일반산단에 스마트 조선 설비를 증설하는 방향이다.
도는 앞으로 투자 인센티브 강화와 기회발전특구 상한면적 확대, 산업별 맞춤형 투자유치 전략을 추진한다. 협약 체결 이후 투자이행 상황을 점검하고, 협력기업 동반성장과 연관 산업 투자 확산을 통해 일자리 창출로 연결하겠다는 방침이다.
이날 효성중공업, 삼현, 에스피에어로, 아스트, 엔아이스틸, 농업회사법인 방울이, 구포국수 등 7개 기업에 도지사 표창이 수여됐다.
도는 협약 이후 기업별 투자이행 상황을 점검하고 인허가와 행정절차를 지원할 계획이다. 투자 인센티브 확대와 기회발전특구 제도 활용 등을 통해 대규모 투자와 연관 산업 유치에도 나설 방침이다.
news2349@newspim.com