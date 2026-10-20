경기도주식회사, 연천쌀 미국 수출 본격화

AI 핵심 요약beta
- 경기도주식회사는 20일 연천쌀 미국 수출 선적식을 열었다
- 연천 특화 품종 ‘연진’ 쌀 1000포대를 뉴욕·뉴저지에 공급했다
- 현지 유통망과 프로모션을 확대하고 추가 수출도 추진한다
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도주식회사가 연천 특화 신품종 '연진'을 활용한 '매일첫쌀 연천쌀'을 미국에 수출하며 해외 판로 확대에 나섰다.
경기도주식회사는 20일 연천군 전곡농협에서 '매일첫쌀 연천쌀'의 미국 수출 기념 선적식을 개최했다고 밝혔다.
경기도주식회사에 따르면 이번 수출은 경기도주식회사의 해외 오프라인 판로 지원사업의 하나로 추진됐다. 경기도주식회사는 전곡농협과 협력해 연천쌀의 미국 시장 진출을 추진했으며 미국 한양마트 뉴욕·뉴저지 지점(H&Y MARKET PLACE)에 4kg 제품 1000포대를 공급한다.
양 기관은 미국 현지 소비자와의 접점을 넓히기 위해 신규 유통망을 확보하고 현지 프로모션을 진행할 계획이라고 밝혔다. 향후 판매 추이에 따라 추가 수출도 추진한다는 방침이다.
경기도주식회사 관계자는 "이번 연천쌀 미국 수출이 지역 농산물의 해외 판로 확대와 참여 기업의 매출 증대에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 지방자치단체와 협력해 경기도 내 기업과 지역 특산물의 해외 진출을 지원하겠다"고 밝혔다.
한편 경기도주식회사는 이번 연천쌀 수출을 시작으로 올해 해외 오프라인 판로 지원사업을 본격화한다. 일본과 중국, 미국 등을 대상으로 경기도 쌀을 비롯해 중소기업 뷰티 제품과 반려동물 용품 등의 수출을 확대할 계획이다.
asj7376@newspim.com