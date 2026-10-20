[월간 ANDA] '고금리 뉴노멀' 이자 청구서가 날아든다…11월호 발간

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌은 20일 월간지 ‘월간 ANDA’ 11월호를 발간했다.
- 이번 호는 미 국채금리 상승에 따른 고금리 뉴노멀을 집중 분석했다.
- AI 에이전트 경쟁과 금융·자동차·문화예술 관련 콘텐츠도 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김영현 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 발행하는 월간지 '월간 ANDA' 11월호가 20일 발간됐다.
미국 30년물 국채금리가 최근 2007년 이후 19년만에 최고 수준을 경신했다. 10년물 국채 금리도 지난 10월 5일 장중 5.3493%까지 상승하며, 자본 과잉의 시대가 끝나고 자본이 귀해지는 국면으로 접어들었다는 진단에 무게가 실리고 있다. 이번 호는 금리 수준이 전반적으로 높아진 현상에 주목해 '고금리 뉴노멀'을 심층 분석했다.
커버스토리에서는 ▲금리 해수면이 높아진다…5%대 미 국채금리가 세계 경제에 던지는 경고 ▲집값보다 더 무서운 '대출금리'…부동산 시장의 공식이 바뀐다 ▲금리 8% 회사채도 발행 실패했다…기업 이자부담 '눈덩이' ▲미 국채 5% 충격파…외국인 자금 이탈 속 소비 둔화와 통화정책 딜레마 ▲현금부터 달러·NPL까지…자산가·기업, 포트폴리오 다시 짠다 등을 집중 조명했다.
해외 투자 코너에서는 메타의 AI 에이전트 '뮤즈' 열풍을 통해 달라지는 AI 경쟁 양상과 산업 지형의 변화를 짚었다. ▲최고 성능이 아니어도 흥행 질주…AI 경쟁 기준이 바뀐다 ▲성능보다 이용자 접점이 중요하다…채널 장악에 나선 'AI 에이전트' ▲이용자마다 가상 컴퓨터 1대…CPU·메모리 수요 구조를 바꾼다 ▲AI 에이전트의 격전지, 전자상거래…판이 바뀐다 등을 소개했다.
이 밖에도 ▲[뱅커스토리] 신화진 IBK기업은행 문화예술팀장 "예술가에게 무대를, 소외계층에게 기회를" ▲[시승기] 확 커진 현대차 투싼…공간·승차감은 만족스럽지만 가속은 아쉽다 ▲[히든 스테이지] 영예의 대상에 오른 '심각한 개구리'의 인터뷰 "오디션을 통해 확신과 용기를 얻었다" 등의 내용도 눈길을 끈다.
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yh161225@newspim.com