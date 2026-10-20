이성권 의원 "가덕도신공항 컨소시엄 업체 탈퇴…李정부, 반드시 책임져야"

AI 핵심 요약beta
- 이성권 의원은 20일 가덕도신공항 컨소시엄 업체 탈퇴를 비판했다
- 대우건설 컨소시엄은 원자재값 상승으로 6200억원 증액을 요구했다
- 이 의원은 공사비 갈등이 장기화되면 개항 지연이 우려된다고 경고했다
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"이재명 정부, 특별법 개정 고집하며 책임 회피"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이성권 국민의힘 의원(부산 사하갑)은 20일 가덕도신공항 건설사업에 참여하는 컨소시엄 업체 한 곳이 탈퇴를 선언했다며 이재명 정부의 공사비 증액 문제 대응을 비판했다.
이 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "가덕도신공항 좌초되길 바라나. 이재명 정부는 책임져야 할 것"라며 "이재명 정부가 가덕신공항 건설사업 순항을 막고 있다"고 주장했다.
그는 "우려했던 일이 벌어졌다. 이재명 정부가 무책임하게 굴면서 컨소시엄 업체 한 곳이 탈퇴를 선언한 것"이라며 정부의 대응이 사업 차질을 초래하고 있다고 지적했다. 업계에 따르면 컨소시엄 탈퇴를 선언한 곳은 중견 건설사 BS한양인 것으로 알려졌다.
현재 가덕도신공항 부지조성공사를 맡은 대우건설 컨소시엄은 중동전쟁으로 인한 원자재 가격과 연료비 상승 등을 이유로 정부에 약 6200억원의 공사비 증액을 요구하고 있다.
공사비 증액 방식을 놓고도 정부와 시공사 간 이견이 이어지고 있다. 건설업계는 총사업비 관리지침 개정을 통한 신속한 공사비 반영을 요구하고 있지만, 정부는 가덕도신공항 특별법 개정을 추진하는 방향으로 가닥을 잡았다.
이에 이 의원은 "가덕도신공항 건설 업체들은 중동전쟁으로 추가 발생한 수천억 원의 공사비의 증액을 정부에 요청했었다"며 "그러나 국책사업인 만큼 이재명 정부는 책임을 다해야 했지만, 지금까지 책임회피에만 죽을 힘을 다하고 있다"고 비판했다.
이어 "이재명정부는 총사업비관리지침만 바꾸면 될 일을 결과가 확실치 않은 특별법 개정을 고집한다"고 지적했다.
특히 "정부의 입장을 존중하고, 계획된 공기를 시작할테니 공사비 증가분 보전 약속이라도 해달라는 업체들의 요구는 차일피일 미루고 있다"며 정부에 공사비 보전 방안을 명확히 제시할 것을 촉구했다.
실제 컨소시엄에 참여한 지역 건설사들은 특별법 개정이 지연되거나 국회에서 통과되지 않을 경우 공사비 상승분을 부담해야 한다는 점을 우려하고 있다. 이에 따라 법 개정이 무산될 경우에도 물가 상승분을 보전받을 수 있도록 양해각서(MOU) 등 문서화된 안전장치가 필요하다는 입장이다.
국토교통부는 이날 충북 오송에서 컨소시엄 참여 지역 건설사들과 간담회를 열고 공사비 증액 방안을 논의하기로 했다.
이 의원은 공사비 갈등이 장기화될 경우 신공항 개항 일정에도 차질이 발생할 수 있다고 경고했다.
그는 "만일 공사를 해야 할 업체들이 손을 완전히 놓게 되면 가덕도신공항의 적기 개항은 무산된다"며 "상황을 이 지경까지 만든 이재명 정부는 반드시 책임을 져야 할 것"이라고 강조했다.
그러면서 "가덕도신공항은 부산 시민의 염원"이라며 "이 염원을 가로막고 무산시킬 생각이 아니라면 이재명 정부는 그간의 무책임한 행보를 사과하고 공사 순항을 약속해야 할 것"이라고 촉구했다.
oneway@newspim.com