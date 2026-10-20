템페스트, 데뷔 4년 만에 그룹 활동 마무리…혁 입대·루 계약 종료

AI 핵심 요약beta
- YH엔터테인먼트가 20일 템페스트의 그룹 활동 중단을 발표했다
- 혁은 26일 입대하고 루는 다음 달 1일 전속계약이 종료된다
- 한빈·형섭·은찬·태래는 소속사 지원을 받아 개인 활동을 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 템페스트가 데뷔 4년 만에 그룹 활동을 중단하고 멤버별 개인 활동에 집중한다.
소속사 YH엔터테인먼트는 20일 입장문을 통해 "멤버들과 오랜 기간 신중하게 논의한 끝에 그룹 활동을 중단하고, 향후 각 멤버의 개인 활동에 집중하기로 결정했다"고 밝혔다.
이에 따라 혁은 오는 26일 입대해 병역 의무를 이행하며, 루는 다음 달 1일 전속계약이 종료된다. 한빈, 형섭, 은찬, 태래는 소속사의 지원을 받으며 개인 활동을 이어갈 예정이다.
소속사는 "앞으로 각자의 길을 걸어갈 멤버들에게도 변함없는 관심과 응원을 보내주시기를 부탁드린다"며 "템페스트라는 이름으로 함께해 온 시간과 팬 여러분께서 보내주신 소중한 사랑을 잊지 않겠다"고 전했다.
이어 "갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 보내주신 사랑과 응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
한편 템페스트는 2022년 형섭, 은찬, 루, 혁, 학빈, 태래, 화랑으로 구성된 7인조 그룹으로 데뷔했다. 이후 2024년 화랑이 탈퇴하면서 6인조로 팀을 재정비했다.
moonddo00@newspim.com