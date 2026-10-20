이승우 구리도시공사 제6대 사장 취임…주요 현안 사업 속도

AI 핵심 요약beta
- 신동화 구리시장은 19일 이승우를 구리도시공사 사장으로 임명했다
- 이승우 신임 사장은 3년간 공사 경영과 주요 개발사업을 총괄한다
- 구리시는 아이타워와 역세권 등 현안 사업에 속도를 낼 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 이승우 전 인천도시공사 사장이 구리도시공사 제6대 사장으로 취임했다.
구리시는 신동화 구리시장이 지난 19일 이승우 신임 사장에게 임명장을 수여했다고 20일 밝혔다. 이 신임 사장의 임기는 3년으로 앞으로 구리도시공사의 경영 전반과 주요 개발사업을 총괄하게 된다.
시에 따르면 이번 임명은 구리도시공사 임원추천위원회의 후보자 추천과 시장 내정, 구리시의회 인사청문 절차를 거쳐 이뤄졌다. 구리시의회는 앞서 이 후보자에 대해 '적격' 의견을 담은 인사청문경과보고서를 채택한 바 있다.
구리시는 이 신임 사장 취임을 계기로 그동안 추진에 어려움을 겪어온 아이타워와 구리역세권 개발사업 등 주요 현안 사업에 속도를 낼 방침이다. 구리토평2 공공주택사업을 비롯한 주요 개발사업 추진에도 탄력이 붙을 것으로 시는 기대하고 있다.
신동화 시장은 "구리도시공사는 시설물 관리와 함께 개발사업을 통해 지역 발전을 이끌고 그 성과가 시민에게 돌아가도록 해야 한다"며 "신임 사장이 그동안 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 주요 개발사업을 적극 추진하고 공사의 경영 역량을 높여 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 주길 기대한다"고 밝혔다.
구리시는 앞으로 구리도시공사가 주요 정책과 개발사업을 뒷받침하는 한편 공공성과 사업성을 균형 있게 확보할 수 있도록 지도·감독을 강화할 계획이다.
asj7376@newspim.com