기획처, 청년월세 지원 예산 75.6% 집행…연말 이·불용 줄인다

AI 핵심 요약beta
- 정부는 20일 청년월세 지원 등 주요 청년사업 집행 현황을 점검했다
- 국가장학금 4조4000억원을 전액 집행하고 청년 4만1000명이 일경험에 참여했다
- 정부는 연말 이월·불용을 줄이고 초혁신경제 사업 집행 속도를 높이기로 했다
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청년 일경험 4만1000명, 집행률 97.7%
초혁신 프로젝트 지연요인·관리계획 점검
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 청년월세 지원사업에 약 9만3000명을 지원 대상으로 선정하고 예산의 75.6%를 집행했다. 국가장학금은 약 120만명을 대상으로 4조4000억원을 전액 집행했다. 청년 일경험 지원사업에는 4만1000명이 참여한 것으로 집계됐다.
정부는 청년지원과 초혁신경제 선도 프로젝트의 집행 지연 요인을 점검하고 연말 이월·불용을 최소화할 방침이다. 지원금 신청부터 지급까지 절차를 관리하고, 인허가와 부지·장비 확보 등 사업 사전 절차에도 속도를 높일 방침이다.
기획예산처는 조용범 차관이 20일 오후 2시 한국재정정보원에서 관계부처 합동으로 '제16차 재정집행 점검회의'를 열고, 주요 사업의 집행 현황과 향후 관리계획을 논의했다고 밝혔다.
◆ 청년 일경험 97.7% 집행…월세·교통비 지원 점검
정부는 제2차 청년정책 기본계획에 따라 수립한 '2026년 청년정책 시행계획'에 포함된 분야별 주요 사업을 점검했다.
일자리 분야에서는 고용노동부의 일경험 지원사업에 청년 4만1000명이 참여했다. 인턴·프로젝트 등 유형별 일경험을 제공하는 사업으로 9월 말 기준 집행률은 97.7%다.
중소벤처기업부의 '모두의 창업'은 자금을 신속하게 교부해 추진하고 있다. 아이디어를 바탕으로 창업 전 과정을 지원하는 사업으로 2차 신청자가 9만명을 넘었다.
교육·직업훈련 분야에서는 교육부가 국가장학금 4조4000억원을 전액 집행했다. 지원 대상은 약 120만명이다.
과학기술정보통신부의 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 중심대학 사업도 각 대학에 자금을 전액 교부했다. 참여 대학 60곳은 계획에 따라 사업을 이행하고 있다.
주거 분야에서는 무주택·저소득 청년에게 월 최대 20만원을 지원하는 국토교통부의 청년월세 지원사업이 약 9만3000명을 선정했다. 집행률은 75.6%다.
귀농·귀촌 청년층의 정착을 위해 임대주택과 커뮤니티 복합시설 등을 지원하는 농림축산식품부의 농촌 보금자리 조성사업은 95.7%를 집행했다.
금융·복지·문화 분야에서는 지난 6월 출시한 금융위원회의 청년미래적금이 1차 모집 가입자의 납입을 7월부터 시작했다. 현재 이달 7일부터 다음 달 27일까지 2차 가입기간을 운영하고 있다.
국토부의 대중교통비 환급지원 사업은 청년 약 212만명에게 교통비 환급을 지원했다.
정부는 청년들이 필요한 시기에 지원받도록 신청부터 지급까지 절차를 점검할 계획이다. 수요자가 직접 신청해야 하는 사업은 사회관계망서비스(SNS) 등 맞춤형 홍보를 강화한다.
◆ 초혁신경제 15대 프로젝트 점검…"집행률 넘어 성과로"
초혁신경제 선도 프로젝트는 새 정부 경제성장전략에서 발표한 15대 프로젝트의 주요 분야별 집행 상황을 점검했다.
주요 사업 집행률은 ▲나노융합산업생태계조성 촉진 100% ▲고온초전도자석 실용화 기술개발 80.0% ▲K-콘텐츠 펀드출자 87.9% ▲농식품해외시장진출 90.0% 등이다.
미래 지역에너지산업 생태계 활성화 사업은 79.0%를 집행했다. 기후·에너지·미래대응 분야 사업들은 인허가와 부지·장비 확보 등 사전 절차 이행에 속도를 높이고 있다.
기획처는 관계부처와 주요 재정사업 집행 상황을 지속 점검해 연말 이월·불용을 최소화하고 현장 중심의 집행 관리를 강화할 계획이다.
조 차관은 "청년과 초혁신경제 지원 사업은 우리 경제와 사회의 미래를 위한 핵심 투자"라며 "재정집행의 성과는 단순한 집행률이 아니라 청년의 취업과 자립, 기업의 기술혁신과 성장으로 나타나야 한다"고 강조했다.
이어 "각 부처는 청년들이 필요한 지원을 제때 받을 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이고, 미래 성장동력 확보를 위한 주요 프로젝트도 속도감 있게 추진해 달라"고 당부했다.
rang@newspim.com